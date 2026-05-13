Πάτρα: «Κρουαζιέρα θα σε πάω» με τον Βαγγέλη Γερμανό

«Κρουαζιέρα θα σε πάω», όπως λέει και το αγαπημένο, διαχρονικό τραγούδι του, υπόσχεται ο ερμηνευτής & τραγουδοποιός Βαγγέλης Γερμανός, ο οποίος θα έρθει το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 για μία live μουσική εμφάνιση στην Πάτρα, στις 10 το βράδυ στο Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Μουσική Σκηνή στην οδό Ευμήλου 2-4, πίσω από το ναό Αγ. Ανδρέου.

Ο Βαγγέλης Γερμανός με την μακρόχρονη πορεία του και τα τραγούδια του έρχεται σαν το καλοκαιρινό αεράκι που ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε. Μοναδικές στιγμές θα μας προσφέρει ο αξιαγάπητος Βαγγέλης Γερμανός με δεκάδες διαχρονικά τραγούδια με κέφι και συναίσθημα.

Ετοιμαστείτε για μια «Κρουαζιέρα» με τον «Κηπουρό», τον «Απόκληρο», το «Σκλάβος σου για πάντα», την «Μπανιέρα», τον «Γιο του Ανέμου» και πολλά μα πολλά άλλα.

Ο Βαγγέλης Γερμανός (το πραγματικό όνομα του είναι: Ευάγγελος Ι. Γεωργουσόπουλος), είναι γεννημένος στον Πειραιά, στις 14 Νοεμβρίου 1949 & είναι συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής, από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής τις δεκαετίες '80 και '90.

Ο Βαγγέλης Γερμανός, θεωρείται ένας απ’ τουs σπουδαιότερουs Έλληνες τραγουδοποιούς, με ανοιχτά σύνορα, ανάμεσα στον αντισυμβατικό ροκά και τον τρυφερό ερμηνευτή. Ανήσυχος δημιουργικός, διατηρεί περίτεχνα σταθερή, μια πορεία που ο ίδιος χάραξε.

Μια πορεία, με τον «εθνικό μας τροβαδούρο» με την κιθάρα του κι όλο το κοινό να γίνεται ένα.

Έναρξη 22:00.

Είσοδος 18 €.

Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516.

Οργάνωση παραγωγής: Συναύγεια Art , Βίκυ Παρασκευοπούλου.