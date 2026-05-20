Πάτρα: Έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχης «Ηδύφως»

Η δραστήρια Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» ολοκληρώνει μία ακόμη δημιουργική σεζόν — μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, αναζητήσεις και κοινές εμπειρίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον χρόνο.

Μέσα από τη συνάντηση με την τέχνη της φωτογραφίας και του κινηματογράφου, αλλά και την επαφή με σημαντικούς δημιουργούς, όλοι μας αποχωρούμε πιο πλούσιοι, πιο ολοκληρωμένοι, κουβαλώντας μαζί μας όσα μοιραστήκαμε.

Το κλείσιμο της φετινής χρονιάς σηματοδοτείται με την έκθεση φωτογραφίας στο «Laifos Art Is the Solution», στην οδό Κορίνθου 252, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00.

Οι εικόνες, ως «Memories», δεν αφηγούνται απλώς — υπαινίσσονται. Εστιάζουν στο παρόν που φέρει τα ίχνη του παρελθόντος: σε συνήθειες, χώρους, μορφές και στιγμές. Η μνήμη δεν καταγράφεται, αναδύεται διακριτικά, παραμένοντας ζωντανή μέσα στην καθημερινότητα.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε σε αυτόν τον κόσμο εικόνων, έναν κόσμο που γεννήθηκε από τις δικές μας σκέψεις και ίσως καθρεφτίζει και τις δικές σας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

*Η έκθεση "Memories" θα διαρκέσει έως τις 3/6/2026.