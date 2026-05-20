Πάτρα: Εκπαιδευτική δράση για παιδιά στο Ρωμαΐκό Ωδείο

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, στο πλαίσιο της επετειακής δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», προσκαλεί τους μικρούς της φίλους στο Ρωμαικό Ωδείο Πατρών για να ανακαλύψουν το σπουδαίο μνημείο της πόλης, να ακούσουν τους μύθους δέντρων και να τους ζωντανέψουν μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο.

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά 5-10 χρονών.

Διάρκεια προγράμματος: 1 ώρα και 30 λεπτά. Ώρες διεξαγωγής: 10:30-12:00.



Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος: Αλεξία Μπαρδάκη, εκπαιδευτικός-μουσειοπαιδαγωγός.



Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν.



Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.



Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613607087 και ώρες 9:00-13:00.