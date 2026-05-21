Πάτρα: Έρχεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου»

Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και θεατρική έκφραση έρχεται στις 23 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η παράσταση συνδυάζει θέατρο, χορωδιακή μουσική και ζωντανή ορχήστρα, δημιουργώντας ένα καλλιτεχνικό ταξίδι εμπνευσμένο από τον ελληνικό πολιτισμό και την ανθρώπινη ψυχή.

Συμμετέχουν:

Η θεατρική ομάδα «από κοινού» της Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Η μικτή χορωδία AMABILE

Το Μουσικό Σχολείο ΠατρώνΧορωδία μαθητών

Ορχήστρα εκπαιδευτικών

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: 23 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20:00

Προσέλευση: 19:30

Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική είσοδος: 10,00€

Προπώληση εισιτηρίων μέσω Ticket Services.