Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο "Όταν ο άνεμος... φυσήξει αντίθετα" του Πάνου Χατζηελευθερίου

Απόψε Τετάρτη 20 του Μάη, 2026 στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" στην οδό Κορίνθου 241 στην Πάτρα στις 19.00 το απόγευμα, πραγματοποιείται εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο "Όταν ο Άνεμος... Φυσήξει αντίθετα" του Πάνου Χατζηελευθερίου. Είναι ένα βιβλίο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, αφιερωμένο σε εκείνους που κατάφεραν να είναι ο εαυτός τους!

Στην εκδήλωση που κάνει το βιβλιοπωλείο Η Γωνιά του Βιβλίου - Παπαχρίστου, θα ερμηνευτεί πανελλαδικά για πρώτη φορά το τραγούδι "Οταν ο Άνεμος... Αντίθετα Φυσήξει" από την μελωδική φωνή της Χριστίνας Γκόλια.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις OLEANDER BOOKS.

Ο Πάνος Χατζηελευθερίου έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Νίκαια του Πειραιά. Στα δύσκολα παιδικά κι εφηβικά χρόνια που έζησε σε αυτές τις φτωχές συνοικίες του Πειραιά, κατάφερε μετά την τρίτη τάξη στο εξατάξιο γυμνάσιο, να σπουδάσει ηλεκτρονικός στην Σιβιτανείδιο Σχολή. Επάγγελμα που ποτέ δεν χρησιμοποίησε.

Από νωρίς τον κέρδισαν οι πωλήσεις με τις οποίες και ασχολήθηκε ενεργά βιοποριζόμενος από αυτές, στην αρχή σαν πωλητής, και αργότερα, πρώτα σαν επιθεωρητής και μετά διευθυντής σε μερικές εταιρίες για αρκετά χρόνια, παρακολουθώντας παράλληλα, κύκλους σεμιναρίων που αφορούσαν κυρίως, στην ψυχολογία των πωλήσεων MORAX, E.M.I, LIMBRA, Τρόπους εφαρμογής συστήματος Management, κ.α.

Από τα τριάντα πέντε χρόνια του και μετά άρχισε δειλά δειλά να ασχολείται με τις εναλλακτικές θεραπείες, παράλληλα με την εργασία του. Παρακολούθησε διάφορα μαθήματα σε δια βίου μάθησης σχολές, που του έδωσαν την δυνατότητα να εργασθεί στη συνέχεια σαν ολιστικός θεραπευτής, αφήνοντας πίσω την μέχρι τότε δραστηριότητα του. Σήμερα ασχολείται αποκλειστικά στον τομέα, της ρεφλεξολογίας, τον αισθητικό βελονισμό, και τον βιοσυντονισμό, αρθρογραφώντας παράλληλα σε ηλεκτρονικά περιοδικά που αφορούν ολιστικούς-εναλλακτικούς τρόπους ζωής.

«Όταν ο άνεμος φυσήξει αντίθετα» δεν είναι η στιγμή που χάνεσαι, είναι η στιγμή που μαθαίνεις πόση δύναμη κρύβει η ψυχή όταν συνεχίζει. Μέσα στη Στέγη Γραμμάτων στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κωστής Παλαμάς, οι λέξεις θα συναντήσουν εκείνους που πάλεψαν σιωπηλά με τους δικούς τους ανέμους. Γιατί ίσως τελικά, τα πιο αληθινά ταξίδια να ξεκινούν κόντρα στον καιρό, αναφέρει ο ίδιος μας αφορμή την εκδήλωση απόψε Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 19.00 το απόγευμα.

*Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου από τη θεατρική ομάδα Ταξιδευτές της Πρόζας, η αστρολόγος και συγγραφέας Εβίτα Ζαχαριάδου και ο ίδιος ο Πάνος Χατζηελευθερίου, ο οποίος εκτός από συγγραφέας είναι & εναλλακτικός θεραπευτής.