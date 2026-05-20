Κυκλοφορεί το βιβλίο «10 Χρόνια Ιόνιο» του Κωνσταντίνου Λιόπετα

Μετά από δέκα (10) συνεχόμενα καλοκαίρια στο Ιόνιο ως skipper, ο επαγγελματίας σκηνοθέτης, βιντεογράφος και πρώην skipper Κωνσταντίνος Λιόπετας παρουσιάζει το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «10 Χρόνια Ιόνιο», ένα premium φωτογραφικό και αφηγηματικό λεύκωμα αφιερωμένο στα νησιά, τις διαδρομές και τις στιγμές που συνθέτουν την εμπειρία της ιστιοπλοΐας στο Ιόνιο.

Το βιβλίο αποτελεί ένα προσωπικό αρχείο δέκα χρόνων στη θάλασσα και περιλαμβάνει εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες αποκλειστικά από drone, προσωπικές ιστορίες, λιμάνια, παραλίες, αγκυροβόλια, πληρώματα και εικόνες από το Ιόνιο όπως το γνωρίζουν όσοι το έχουν ζήσει πραγματικά.

Από τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, μέχρι τον Καστό, τον Κάλαμο, τους Παξούς, την Κέρκυρα και τους Οθωνούς, το βιβλίο επιχειρεί να αποτυπώσει όχι απλώς το τοπίο, αλλά την αίσθηση ενός ελληνικού καλοκαιριού στη θάλασσα.

«Δεν είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός. Είναι μια προσπάθεια να κρατήσω ζωντανές εικόνες, στιγμές και ιστορίες που διαφορετικά θα έμεναν μόνο στη μνήμη», αναφέρει ο δημιουργός.

Το «10 Χρόνια Ιόνιο» κυκλοφορεί σε Ελληνική και Αγγλική έκδοση, με στόχο τόσο το ελληνικό κοινό όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες που γνωρίζουν το Ιόνιο μέσα από την ιστιοπλοΐα και θέλουν να πάρουν μαζί τους ένα κομμάτι αυτής της εμπειρίας επιστρέφοντας στην πατρίδα τους.

*Ο Κωνσταντίνος Λιόπετας είναι επαγγελματίας σκηνοθέτης και βιντεογράφος, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της οπτικής αφήγησης και διεθνείς διακρίσεις. Παράλληλα, εργάστηκε για δέκα χρόνια ως skipper στην οικογενειακή εταιρεία ιστιοπλοΐας GR Sailing, αποκτώντας μοναδική γνώση και προσωπική σύνδεση με τα νησιά του Ιονίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά έκδοσης

Τίτλος: 10 Χρόνια Ιόνιο

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Λιόπετας

Διαστάσεις: 19 × 25 cm

Σελίδες: 200

Έκδοση: Ελληνικά & Αγγλικά

Λιανική τιμή: 25€.

Σημεία Πώλησης

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο online μέσω:

Ελληνική έκδοση:

Αγγλική έκδοση:

Επίσημο website: kotsosliop.com