Πάτρα: Οι Ρούλη Μπουραντά και η Λίλια Τσιγάρα στο Μηχανουργείον

"ΝΤΕΛΟΥΛΟΥ", τιτλοφορείται η stand up comedy που παρουσιάζουν η Ρούλη Μπουραντά και η Λίλια Τσιγάρα, την οποία και θα ανεβάσουν και στην Πάτρα στο χώρο του Μηχανουργείου στην οδό Ευμήλου πίσω από το ναό Αγ. Ανδρέου την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με ώρα έναρξης στις 21.00.

2 γυναίκες, 1 σκηνή, πολλές αυταπάτες.

H Ρούλη Μπουραντά και η Λίλια Τσιγάρα ανεβαίνουν στη σκηνή με καμία πρόθεση να επιστρέψουν στην πραγματικότητα.

Η ΝΤΕΛΟΥΛΟΥ είναι μια διαδραστική stand-up comedy παράσταση για τις αυταπάτες που μας κρατάνε ζωντανές/ους: σχέσεις που «θα φτιάξουν», καριέρες που «είναι μια ανάσα πριν απογειωθούν», ψυχική υγεία που θα φτιάξει από Δευτέρα και αυτοπεποίθηση βασισμένη σε καθαρό παραλογισμό!

Αν έχεις πει έστω και μία φορά «μήπως είμαι ντελουλου», αυτή η παράσταση είναι για σένα.

Στο τέλος της παράστασης, σε βάζουμε να αναμετρηθείς με τις αυταπάτες σου.

Πόσο ΝΤΕΛΟΥΛΟΥ είσαι τελικά;

Θα το μάθουμε μαζί — και κάποια/ος θα φύγει με το βραβείο!

Την Παρασκευή 29 Μαΐου,

Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού, Ευμήλου 2, Πάτρα 262 22.

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30.

Έναρξη παράστασης: 21:00.

Κρατήσεις στο 6937492516.

Προπώληση εισιτηρίων μέσω του https://www.more.com/.../rouli-mpouranta-lilia-tsigara.../ και του δικτύου καταστημάτων του.

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: €10.