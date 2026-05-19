Το θρίλερ αγωνίας, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, "Η Ομηρία" από την Πέμπτη 21-5 και στην Πάτρα

Στις 21 Μαΐου 2026 κυκλοφορεί στους Ελληνικούς κινηματογράφους το θρίλερ αγωνίας "Η Ομηρία-Dead Man's Wire", ένα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα θρίλερ αντιπαράθεσης, που ανασυνθέτει λεπτό προς λεπτό ένα πραγματικό περιστατικό του 1977 το οποίο καθήλωσε τότε κοινό και ΜΜΕ.

Με την υπογραφή του ανεξάρτητου Αμερικανού δημιουργού Gus Van Sant - Γκας Βαν Σαντ των ταινιών Drugstore Cowboy (1989), My Own Private Idaho (1991), To Die For (1995) και των Οσκαρικών "Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ" και "Milk" (2008), και με πρωταγωνιστές τον Bill Skarsgård, τον θρύλο Al Pacino, τον 31χρονο Αυστραλό ηθοποιό Dacre Montgomery & τον Αφροαμερικανό ηθοποιό Colman Domingo που πρωταγωνιστεί & στο "Michael" του Αντουάν Φουκουά, η ταινία "Dead Man's Wire" έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στο 82o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στην ταινία παίζουν και οι Cary Elwes, Myha’la.

Διάρκεια: 104 λεπτά.

Σενάριο: Austin Kolodney.

Η ταινία εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας έναν κλειστό χώρο σε πεδίο ψυχολογικής σύγκρουσης, διαπραγμάτευσης και δημόσιου θεάματος.

Το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου 1977, ο 44χρονος Tony Kiritsis (στο ρόλο ο 35χρονος Σουηδός ηθοποιός Bill Skarsgård) μπαίνει στο γραφείο του M.L. Hall (ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού για το "Άρωμα γυναίκας", Al Pacino), προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του Richard (Dacre Montgomery), με ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα σύρμα από τη σκανδάλη ως το κεφάλι του ομήρου, έτοιμο να πυροδοτηθεί.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία της ομηρίας που συγκλόνισε τον κόσμο, καθώς ο Tony απαιτεί 5 εκατομμύρια δολάρια, καμία δίωξη και μια προσωπική συγγνώμη από την οικογένεια Hall, υποστηρίζοντας ότι τον εξαπάτησαν και του στέρησαν όσα του ‘χρωστούσαν’.

Καθώς η αντιπαράθεση φτάνει σε σημείο βρασμού, η αντιπαράθεση κλιμακώνεται, με το ΜΜΕ να συμβάλλουν σε αυτό. Είναι ο Τόνι ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει ξεφύγει;

Το εξαιρετικό καστ των ηθοποιών πλαισιώνει ο Colman Domingo, η Αμερικανίδα ηθοποιός Myha’la και ο 63χρονος Άγγλος ηθοποιός Cary Elwes του "Robin Hood: Men in Tights".

Ο 73χρονος Gus Van Sant περιγράφει την ταινία ως ένα true-crime έργο «φτιαγμένο με φροντίδα», εστιασμένο στις απελπισμένες πράξεις ενός ανθρώπου που νιώθει προδομένος και πιστεύει ότι εκμεταλλεύτηκαν την ευαλωτότητά του, οδηγώντας τον σε ακραία μέτρα για να πάρει πίσω τον έλεγχο της ζωής του. Σημειώνει επίσης ότι, όσο η παραγωγή προχωρούσε, η ομάδα διέκρινε ανησυχητικές παραλληλίες με όσα συνέβαιναν στον κόσμο, κάνοντας την ιστορία να μοιάζει ταυτόχρονα επίκαιρη και άβολη — μια ταινία που δεν υπόσχεται άνεση, αλλά ίσως «την αναπόφευκτη δυσφορία» της εποχής μας.

Η ταινία "Η Ομηρία" βγαίνει στην Ελλάδα σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ και από την Πέμπτη 21-5 θα προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

