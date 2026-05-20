Πάτρα: Η παράσταση "Η Μήστρα" από τη θεατρική ομάδα Bad Eggs στο θέαρο act

Οι Bad Eggs επιστρέφουν με το έργο "Η ΜΗΣΤΡΑ", το οποίο και παρουσιάζουν στο θέατρο act, στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα από τις 19-5 έως & τις 24-5-2026.

Η θεατρική ομάδα Bad Eggs παρουσιάζει μία devised παράσταση, με θέμα τις παγανιστικές δοξασίες της ελληνικής υπαίθρου, όπως αυτές φιλτράρονται μέσα από τις παραλογές. Η μήστρα, μια μήτρα της γης, ένα πυθάρι σε έναν άδειο τάφο, είναι η μοναδική ελπίδα για τις μάνες, που τα νεογέννητά τους χαροπαλεύουν. Οι απέλπιδες προσπάθειες επισύρουν βαρύ τίμημα.

Μία σύνθεση από κορμιά, μάσκες, χώμα, μαύρο νερό και μέλι, τραγούδια της τάβλας, παραλογές, μουσικά όργανα και παροιμίες.

Η παράσταση παίζεται 19-24 Μαΐου 2026 στις 21.15.

