Πάτρα: «Εκρήξεις Εντός» - H νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Κατερίνας Κουνάβη

Η Κατερίνα Κουνάβη παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Εκρήξεις Εντός» η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Galerie «Μορφές» από τις 20 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2026.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε σώματα ή πεδία δημιουργώντας αλλοιωμένες όψεις προσκαλώντας τον θεατή να γίνει μέτοχος της αφήγησης. Η εικαστική επιφάνεια γίνεται ένα μικρό συμβολικό σύμπαν εντός του οποίου όλα τα στοιχεία αλληλεξαρτώνται. Ο πίνακας είναι ένας αυτάρκης εσωτερικός χώρος όπου ξεδιπλώνεται η αποδόμηση των ορίων και της μορφής, αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασίωση χωρίς να στειρώνεται από την αφυδατωμένη και στεγανή πληροφορία.

Όπως παρατηρεί ο Giulio Carlo Argan : «Η εξπρεσιονιστική παραμόρφωση δεν είναι καρικατούρα της πραγματικότητας. Είναι η ομορφιά, που περνώντας από τη διάσταση του ιδεώδους στη διάσταση του πραγματικού αντιστρέφοντας τη σημασία της γίνεται ασχήμια, αλλά πάντοτε διατηρώντας το πρόσημο της επιλογής της. Γι’ αυτήν τη σχεδόν διαβολική ομορφιά του χρώματος, που συχνά συνοδεύεται από φιγούρες, πρόσωπα επιδεικτικά άσχημες ( τουλάχιστον σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες) η εικόνα αποκτά τη δύναμη του τελεσίγραφου, σάμπως πραγματικά, πέρα από την εικόνα εκείνη, να μην μπορεί πλέον να υπάρξει σκέψη».

Οι ακατέργαστες λεπτομέρειες αντανακλούν το βύθισμα στα μύχια της ανθρώπινης ύπαρξης, απλώνοντας γενναιόδωρα το χρώμα που οριοθετεί την έκφραση της ηδονής και της θλίψης που συναντά κανείς στην εποχή του. Συνάντηση με τον ίδιο του τον εαυτό που χάνει ή κερδίζει λόγω της στάσης του απέναντι στα τεκταινόμενα από τη μια μεριά και από την άλλη μια φαινομενική προσέγγιση των πραγμάτων που τον οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Ως θεατής μπορείς να διαλέξεις ποιο από τα δύο σε καλύπτει.



Galerie «Μορφές»

Κανακάρη 232, 26222

Τηλ.: 2610331935

[email protected]

galerie-morfes.com

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο: 09:00 - 14:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή : 09:00 - 14:00 & 18:00 - 21.00

Κυριακή: Κλειστά