Πάτρα: Υποδέχτηκαν την άνοιξη με χορό -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Εξακόσια μέλη του Χορευτικού του Δήμου έστειλαν μέσα από την εκδήλωση στο Δ. Τόφαλος, μήνυμα χαράς, ζωής και ειρήνης
Εξακόσιοι και πλέον χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών, με την καθοδήγηση 26 δασκάλων από το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας, υποδέχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026 στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» την άνοιξη.
Εκατοντάδες φίλοι της χορευτικής παράδοσης και όχι μόνο, «ξεναγήθηκαν» με εντυπωσιακό τρόπο σε βήματα χορών από όλη την Ελλάδα. Παλιά και νέα μέλη από το παιδικό τμήμα και από τα τμήματα εφήβων και ηλικιωμένων, παρουσίασαν με πολύ μεράκι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, υμνώντας παράλληλα την ειρήνη και τη χαρά τη ζωής.
Για μία ακόμα φορά η ερασιτεχνική δημιουργία και έκφραση άφησε το δικό της στίγμα στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ανιδιοτελή αγάπη για τον πολιτισμό.
Την εκδήλωση παρακολούθησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Προλόγισε ο υπεύθυνος του Χορευτικού – δημοτικός σύμβουλος, Χρήστος Γιαννόπουλος.
Παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr