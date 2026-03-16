Πάτρα: Υποδέχτηκαν την άνοιξη με χορό -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Εξακόσιοι και πλέον χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών, με την καθοδήγηση 26 δασκάλων από το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου της Πάτρας, υποδέχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2026 στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» την άνοιξη.

Εκατοντάδες φίλοι της χορευτικής παράδοσης και όχι μόνο, «ξεναγήθηκαν» με εντυπωσιακό τρόπο σε βήματα χορών από όλη την Ελλάδα. Παλιά και νέα μέλη από το παιδικό τμήμα και από τα τμήματα εφήβων και ηλικιωμένων, παρουσίασαν με πολύ μεράκι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, υμνώντας παράλληλα την ειρήνη και τη χαρά τη ζωής.

Για μία ακόμα φορά η ερασιτεχνική δημιουργία και έκφραση άφησε το δικό της στίγμα στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, αναδεικνύοντας συγχρόνως την ανιδιοτελή αγάπη για τον πολιτισμό.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Προλόγισε ο υπεύθυνος του Χορευτικού – δημοτικός σύμβουλος, Χρήστος Γιαννόπουλος.

Παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.