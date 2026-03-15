«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» - Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά έως τέλος Νοεμβρίου στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θαυμασμού, το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου υποδέχτηκε χτες (14/3) επίσημα τον εμβληματικό πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Το έργο, που παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, θα φιλοξενηθεί στο Ξενοκράτειο έως τον Νοέμβριο 2026. Από σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου, το κοινό θα μπορεί να απολαύσει τον πίνακα του σπουδαίου φιλέλληνα ζωγράφου, που λίγους μήνες μετά την ηρωική Έξοδο των υπερασπιστών του Μεσολογγίου, και χωρίς να έχει παραβρεθεί ποτέ στην πόλη, δημιούργησε ένα συγκλονιστικό έργο, που καθηλώνει με τη θεματολογία και την δύναμη της τέχνης του.

«Η επιλογή του Μεσολογγίου από τον Ντελακρουά δεν υπήρξε τυχαία. Η τρίτη Πολιορκία και η Έξοδος του 1826 συγκλόνισαν την Ευρώπη και προσέδωσαν στην πόλη μια μοναδική θέση στη συλλογική μνήμη των φιλελλήνων. Οι μήνες της πείνας, η αντίσταση μέχρις εσχάτων και η συνειδητή απόφαση των κατοίκων να μην παραδοθούν, αλλά να πραγματοποιήσουν μια καταδικασμένη, αλλά ταυτόχρονα λυτρωτική και πνευματικά απελευθερωτική έξοδο προς το θάνατο και συγχρόνως προς την αθανασία, μετέτρεψαν το Μεσολόγγι σε σύμβολο ηθικού μεγαλείου και αυτοθυσίας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας για την Ιερά Πόλη, ονομασία που αποδόθηκε στο Μεσολόγγι στους μετέπειτα χρόνους, η οποία «δεν ήταν απλώς τιμητική. Αποτύπωνε την εδραιωμένη αντίληψη ότι εκεί συντελέστηκε μια πράξη απόλυτης υπέρβασης, όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αναμετρήθηκε και στάθηκε ισότιμη με την Ιστορία. Αυτήν ακριβώς τη βαθύτερη ηθική διάσταση συλλαμβάνει ο Ντελακρουά».

«Το έργο του», συνέχισε η υπουργός, «δεν αφηγείται μόνον γεγονότα, αλλά αποτυπώνει και αναδεικνύει τη βαθύτερη πνευματική ουσία και το πολιτισμικό υπόβαθρο του Αγώνα, δημιουργώντας μια εικόνα, που πλέον θεωρείται διαχρονική και επίκαιρη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πίνακας, που σήμερα θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα του αγώνα για ελευθερία -και όχι μόνο των Ελλήνων- πωλήθηκε μόλις το 1852, οπότε και εντάχθηκε στη συλλογή του Μουσείου Καλών Τεχνών του Μπορντώ, όπου και φυλάσσεται έκτοτε ως ένα από τα κορυφαία έργα του», τόνισε η Λ. Μενδώνη, που χαρακτήρισε την πρώτη παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα, στο Μεσολόγγι, στο Ξενοκράτειο Μουσείο, ως «γεγονός εξαιρετικής πολιτιστικής και συμβολικής σημασίας. Ο πίνακας συναντάται με τον τόπο που τον ενέπνευσε, συνομιλώντας άμεσα με τη μνήμη και την ιστορία της Ιερής Πόλης. Η συγκυρία των 200 χρόνων από την Έξοδο προσδίδει στην έκθεση έναν επιπλέον φορτισμένο ιστορικά και συναισθηματικά χαρακτήρα, μετατρέποντάς την σε πράξη ιστορικής μνήμης και συλλογικού αναστοχασμού, σε μια γεωπολιτική συγκυρία πολύ δύσκολη, όπου οι προκλήσεις για την ελευθερία, τα ανθρωπιστικά ιδανικά και τις πολιτισμικές αξίες των ευρωπαϊκών λαών αυξάνονται εκθετικά. Η Ευρώπη είναι ίσως στην πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών να υπερασπιστεί τα δικά της ανθρωπιστικά ιδεώδη», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού που αναφέρθηκε και στη ‘συνάντηση' του Ξενοκρατείου με τον πίνακα.