Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Σπυρόπουλου στη Ρώμη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας

Η Ελληνική Πρεσβεία της Ρώμης στα πλαίσια της εκδήλωσης Sotto il cielo del Mediterraneo (Κάτω από τον ουρανό της Μεσογείου), μια μουσική γέφυρα μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας παρουσιάζει έργα ζωγραφικής του γνωστού ζωγράφου Κώστα Σπυρόπουλου εμπνευσμένα από το ανέσπερο Ελληνικό φως.

Ο ιριδισμός του Ελληνικού φωτός και η αλληλεπίδρασή του με το λιτό Ελληνικό τοπίο απασχόλησε τους περιηγητές ζωγράφους του 18 ου αιώνα, αλλά και

σημαντικούς νεότερους Έλληνες εικαστικούς. Ο Κώστας Σπυρόπουλος αναφερόμενος στην δουλειά του σημειώνει : Όλα τα έργα που σας παρουσιάζω δείχνουν θραύσματα ζωής που δημιουργούν διαφορετικές ερμηνείες σε κάθε παρατηρητή. Ας υιοθετήσουμε λοιπόν τη δική μας προσωπική εκδοχή ξεκινώντας ο καθένας ξεχωριστά ένα σύντομο ταξίδι στα σκοτεινά βάθη της ψυχής του. Η παρουσίαση των έργων θα γίνει στο Auditorium Parco de la Musica via Pietro de Coubertin 30 Ρώμη Sala Sinopoli την 24/3/2026 και ώρα 19:00.