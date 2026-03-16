Βγαίνει την Πέμπτη 19/3 στη χώρα μας το φιλμ "Αποστολή Χαίρε Μαρία" με τον Ράιαν Γκόσλινγκ

Η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας "Project Hail Mary-Αποστολή Χαίρε Μαρία" σε παραγωγή & σκηνοθεσία των Phil Lord και Christopher Miller, και με πρωταγωνιστή τον 45χρονο Καναδό ηθοποιό Ryan Gosling που μετέχει & στην παραγωγή, βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 19/3/2026 σε διανομή της Feelgood και απ' όσο είδαμε, θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ryland Grace (Ryan Gosling) ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Πρέπει να επιστρατεύσει τις επιστημονικές του γνώσεις και τις κάπως ανορθόδοξες ιδέες του για να σώσει τη Γη από την εξαφάνιση... αλλά μια απροσδόκητη φιλία ίσως τον βοηθήσει ώστε να μην χρειαστεί να το κάνει μόνος του.

Σκηνοθεσία: Phil Lord & Christopher Miller.

Πρωταγωνιστούν εκτός του γοητευτικού και καλού ηθοποιού Ryan Gosling, η Sandra Hüller, και οι Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub.

Το σενάριο του Drew Goddard είναι βασισμένο στο βιβλίο του best selling συγγραφέα των New York Times, Andy Weir.

Το βιβλίο κυκλοφορεί & στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Η ταινία "Project Hail Mary" με διάρκεια περίπου δυόμιση ώρες, βγαίνει από τα Amazon MGM Studios στη Βόρειο Αμερική, στις 20 Μαρτίου. Η ταινία έχει λάβει θετικές κυρίως κριτικές.

Να προσθέσουμε πως ο Ράιαν Γκόσλινγκ, από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του (La La Land, Blue Valentine, Crazy, Stupid, Love, The Ides of March, The Big Short, Blade Runner 2049, First Man) πρωταγωνιστεί τώρα σε ένα επικό & συναρπαστικό ταξίδι που μας θυμίζει ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές μας, δεν είμαστε μόνοι, όπως αναφέρει & το σχετικό δελτίο Τύπου.

Οι σκηνοθέτες Phil Lord και Christopher Miller είναι κυρίως γνωστοί στο σινεφίλ κοινό από τα ανιμέισον φιλμ "Cloudy with a Chance of Meatballs", "The Lego Movie" και το "Spider-Verse" franchise. Έχουν κερδίσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου Animated φιλμ για το "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018).

