«Ιερή» μάχη στην prime time: Έρχεται σειρά για τον Άγιο Νεκτάριο στον Alpha

Ακόμη μία σειρά αφιερωμένη σε βίο Αγίου έρχεται την προσεχή σεζόν στην ελληνική τηλεόραση.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Αγίου Παΐσιου» στο Mega και την έγκριση από το κανάλι της Συγγρού της σειράς για τον «Αγιο Ιωσήφ» με πρωταγωνιστή τον Αρη Σερβετάλη, έρχεται και η απάντηση του Alpha.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι του Ομίλου Βαρδινογιάννη και η UG έκλεισαν συμφωνία για την προσεχή σεζόν για νέα σειρά που θα αφορά στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Τον ρόλο του προστάτη των φτωχών και των αδυνάτων θα ενσαρκώσει ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης.

Μετά τη «Μάγισσα» και τη «Διάφανη αγάπη», σειρές από τις οποίες αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς ηθοποιών, ο Μ. Παπαδοκωνσταντάκης επιστρέφει στον αέρα του Alpha με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο. Η σειρά για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου προορίζεται να κάνει πρεμιέρα στον Alpha τον Οκτώβριο του 2026.

Πηγή: Reallife