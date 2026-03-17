Πάτρα: Ταινίες από το Ιράν, την Παλαιστίνη και το Κουρδιστάν κάθε Τρίτη στη Λέσχη Αναιρέσεις

Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα με ταινίες από το Ιράν, την Παλαιστίνη και το Κουρδιστάν κάθε Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Αναιρέσεις, στην οδό Ζαΐμη 69Α, στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

17/3 : "A separation-Ένας Χωρισμός", Asghar Farhadi

24/3 "The teacher", Farah Nabulsi

31/3 "There is no evil", Mohammad Rasoulof

21/4 "Turtles can fly-Και οι Χελώνες Μπορούν να Πετάξουν", σε σκηνοθεσία Bahman Ghobadi (μία Ιρανοκουρδική συμπαραγωγή του 2004 που είχε προβληθεί στο Toronto International Film Festival στον Καναδά το 2004)

28/4 "Hit the road-Φύγαμε! " (2021), σε σκηνοθεσία Panah Panahi.

Πέντε (5) σημαντικές ταινίες από το Ιράν, την Παλαιστίνη και το Κουρδιστάν που φωτίζουν όψεις της κοινωνίας, της εξουσίας και της καθημερινότητας σε μια περιοχή διαρκών πολιτικών εντάσεων και μετασχηματισμών.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, οικογενειακές σχέσεις και ηθικά διλήμματα, οι ταινίες αυτές αποτυπώνουν τις αντιφάσεις της ζωής κάτω από καθεστώτα επιτήρησης, πολέμου ή κατοχής, αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης.

Αφορμή για τη συζήτηση και την επιλογή των συγκεκριμένων ταινιών από την κινηματογραφική ομάδα αποτέλεσαν οι εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή. Η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν σχετίζεται με τα πυρηνικά, αλλά με το ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ελέγχουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής και να διαφυλάξουν τα κέρδη και τα συμφέροντά τους στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο των ευρύτερων ανταγωνισμών με την Κίνα και τη Ρωσία. Είναι συνέχεια της σφαγής στη Γάζα και αποτελεί τμήμα της συνολικότερης όξυνσης της αμερικάνικης επιθετικότητας, από τη Βενεζουέλα ως την Κούβα και τη Γροιλανδία. Για μία ακόμα φορά σέρνουν τους λαούς ολόκληρης της περιοχής στον πόλεμο και το θάνατο, με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Η τέχνη γενικότερα, και ο κινηματογράφος ειδικότερα, φωτίζει κοινωνικοπολιτικές πτυχές των εξελίξεων, είναι εδώ για να μας θέσει ερωτήματα, να μας προβληματίσει! Από τα αστικά τοπία του σύγχρονου Ιράν μέχρι τα σύνορα του Κουρδιστάν και την παλαιστινιακή πραγματικότητα, οι δημιουργοί χρησιμοποιούν τον κινηματογράφο ως μέσο κοινωνικής μαρτυρίας και καλλιτεχνικής αντίστασης. Οι ταινίες του αφιερώματος συνομιλούν με ζητήματα που παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα: τη μετανάστευση, την κρατική βία, τη δικαιοσύνη, τις συνέπειες του πολέμου και τη θέση του ατόμου μέσα σε συστήματα εξουσίας, αναφέρει η ανακοίνωση από τις Αναιρέσεις..

To "Ένας χωρισμός" με το οποίο ξεκινούν οι προβολές, είναι μία Ιρανική δραματική ταινία του 2011 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ασγκάρ Φαραντί. Τιμήθηκε με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής το 2012, και έγινε η πρώτη ταινία από το Ιράν που πήρε το βραβείο της συγκεκριμένης κατηγορίας των Όσκαρ.