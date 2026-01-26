Πάτρα: Προβολές 5 ταινιών στη Λέσχη Αναιρέσεις

Στo πλαίσιo του αντιφασιστικού αφιερώματος, η κινηματογραφική ομάδα των Αναιρέσεων Πάτρας έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών που θα γίνουν στη Λέσχη Ανιαρέσεις στην οδό Ζαΐμη 69Α τις Τρίτες στις 20.00 ξεκινώντας από την Τρίτη 27/1/2026 με την ταινία "Πινόκιο" του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, παραγωγής του 2022.

"Με επιλογές κυρίως από τον σύγχρονο κινηματογράφο, καλούμε το λαό και τη νεολαία της Πάτρας να πλαισιώσει τις προβολές και τις συζητήσεις που αφορούν την άνοδο της ακροδεξιάς", αναφέρει η σχετική ανακοίνωση & συνεχίζει ως εξής.

Με το "Zone of interest" και το "I’m still here" να διατηρούν την ιστορική μνήμη ώστε να μας υπενθυμίζουν τις προεκτάσεις του φασισμού και της ηγεμονίας του, το "Pinocchio" και το "Porco Rosso" να δείχνουν το δρόμο για το πολιτικό animation και το "Jojo Rabbit" να ισορροπεί μεταξύ κωμωδίας και δράματος, οι επιλογές είναι πολλές και ενδιαφέρουσες!

«Εμείς το κάνουμε ξεκάθαρο :Τα διάφορα ρεύματα της ακροδεξιάς δεν έχουν καμία θέση στις γειτονιές, στις σχολές και στους χώρους δουλειάς μας! Η συνεχής άνοδος της ακροδεξιάς-σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο- μας υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον φασισμό.

Οχυρωνόμαστε πολιτικά, ιδεολογικά και πολιτιστικά απέναντι τους. Τη στιγμή που στις γειτονιές μας προσπαθούν να βρουν χώρο οι φασιστές, οι λέσχες Αναιρέσεις για το επόμενο δίμηνο θα αποτελέσουν σημείο δημιουργίας πληθώρας δράσεων με ξεκάθαρο αντιφασιστικό πρόσημο! Βάζοντας, έτσι, μπροστά την τέχνη που γίνεται εργαλείο αφύπνισης και αλληλεγγύης, απέναντι στο μίσος και τον αποκλεισμό».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής:

27/01 Pinocchio, Guillermo Del Toro

03/02 Zone of interest, Jonathan Glazer

10/02 Jojo Rabbit, Taika Waititi

17/02 I'm still here, Walter Salles

24/02 Porco Rosso, Hayao Miyazaki.