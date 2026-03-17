Πάτρα: Το ντοκιμαντέρ "Κράτα Την Ψυχή Σου Στο Χέρι Και Περπάτα" προβάλλει ο "Γυμνός Οφθαλμός"

Ο γυμνοφαλμίτικος Μάρτιος 2026, που είναι αφιερωμένος στην Μαρτυρική Παλαιστίνη και τον Ανυπότακτο Λαό της, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, με την προβολή στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172β, στην Πάτρα, του σπαρακτικού ντοκιμαντέρ της 61χρονης Ιρανής σκηνοθέτιδος Σεπιντέ Φαρσί, Γαλλοπαλαιστινιακής συμπαραγωγής 2025, με τον τραγικά ποιητικό τίτλο "Kράτα Την Ψυχή Σου Στο Χέρι Και Περπάτα".

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι γυμνοφθαλμίτικες προβολές στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον γίνονται ολοένα και πιό μοναχικές και είναι πολύ κοντά στο να καταλήξουν να είναι ερημικές.

Επειδή το ζήτημα δεν είναι οικονομικό (ποτέ δεν ήταν), είναι υπόχρεωσή μου να προστατεύσω, πάνω και πρώτα απ΄όλα τις ίδιες τις ταινίες, οι οποίες δημιουργούνται γιά να συναντήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα βλέμματα.

Και ο νοών, νοείτω...

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!, αναφέρει η ανακοίνωση του Νίκου Καββαδία, επικεφαλής του "Γυμνού Οφθαλμού".

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Τόπος: Θέατρο Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172Β, Πάτρα, τηλ.: 2610 328394.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα: 20.45.

Διοργάνωση: γυμνός οφθαλμός - θέατρο Λιθογραφείον.

Υποστήριξη: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Εισιτήρια: γενική είσοδος: 5 ευρώ / άνεργοι, 65+: 4 ευρώ / Α.Μ.Ε.Α: δωρεάν (με προκράτηση θέσης).

Αφίσα προβολής: Ανδρέας Κρίβας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ - PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK

Στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας διανομής One from the Heart, που διανέμει την ταινία στην Ελλάδα, διαβάζουμε:

Η One from the Heart παρουσιάζειτην ταινία της Σεπιντέ Φαρσί (Sepideh Farsi) Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα (Put your soul on your hand and walk). To γαλλικής παραγωγής ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο παράλληλο πρόγραμμα ACID του Φεστιβάλ Καννών. Στη συνέχεια προβλήθηκε στα Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, Εδιμβούργου, Τορόντο, Μελβούρνης, Νέας Ζηλανδίας, και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Encountersκαθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Γιερεβάν. Μέσα στο φθινόπωρο προβάλλεται στο Φεστιβάλ Νέας Υόρκης, στα Φεστιβάλ Μπουσάν, Ρώμης και Αμβούργου.

Στην Ελλάδα το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία παρουσία της σκηνοθέτιδας. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το Νοέμβριο.

Το ντοκιμαντέρ Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα είναι μια καθηλωτική μαρτυρία για την ανθεκτικότητα της καθημερινής ζωής και την αντίσταση στην πολιορκημένη Γάζα. Οι βιντεοκλήσεις μεταξύ της Ιρανής σκηνοθέτιδας και της πεισματικά αισιόδοξης νεαρής Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασόνα, λειτουργούν ως μια δυνατή ψηφιακή γραμμή ζωής και σύνδεσης με την πραγματικότητα του πολέμου, της αντίστασης και της επιβίωσης. Ο ψηφιακός τους διάλογος μας προσφέρει μια προσωπική απεικόνιση από πρώτο χέρι της καθημερινότητας στη Γάζα. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της επιλογής της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών, η Φάτμα σκοτώθηκε μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στο σπίτι της. Αυτή η σπαρακτική απώλεια εμβαθύνει την επίδραση της ταινίας, που συνδυάζει την ακατέργαστη αμεσότητα με την βαθιά ανθρωπιά για να απεικονίσει τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, ιδωμένη μέσα από τα μάτια όσων είναι παγιδευμένοι σε έναν ατελείωτο κύκλο πολέμου και ζουν υπό πολιορκία.

Σκεπτικό Βράβευσης της Κριτικής Επιτροπής του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, με Πρόεδρο την σκηνοθέτιδα Εύα Στεφανή και μέλη τη δημοσιογράφο Μαρία Κατσουνάκη, τον σκηνοθέτη και παραγωγό Alexander Nanau και την προγραμματίστρια Fabienne Moris:

«Στις μέρες μας ο πόλεμος είναι παντού. Στην πολιτική, στην οικογένεια, στο περιβάλλον, στη ζωή στην ύπαιθρο ή στην πόλη, στο ποδόσφαιρο, στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε μέρος αυτού του πολέμου είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Στο πρόσωπο της Φάτμα Χασσόνα — μιας νεαρής γυναίκας, μιας εξαιρετικής φωτογράφου —εγγράφεται με καθηλωτική αμεσότητα η πορεία προς τον αφανισμό. Ο πόλεμος καταστρέφει, αποθηριώνει. Κι όμως η Φάτμα διατήρησε την ανθρωπιά της. Παρέμεινε αφοσιωμένη σε έναν σκοπό — να βοηθήσει κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και να καταθέσει τη μαρτυρία της ως καλλιτέχνις. Η δύναμή της ήταν ο σκοπός της: να διασώσει τις εικόνες μέσω του φωτογραφικού φακού, να μιλήσει για όσα συνέβαιναν. Και αυτή η δύναμη ήταν, τελικά, ελπίδα. Η κινηματογραφική γλώσσα της σκηνοθέτιδας αποδεικνύει ότι, στα σωστά χέρια, ο κινηματογράφος μπορεί να υπάρξει ακόμη και υπό τις πιο σκληρές συνθήκες. Από την ερμητικά αποκλεισμένη Γάζα, κατεχόμενη και πολιορκημένη, η ταινία δίνει εικόνα και φωνή στον κόσμο της Φάτμα — στην εξαιρετική της ανθρωπιά, στην πολυπλοκότητά της και, μέσα από τον φακό της, στην ανείπωτη πραγματικότητα της εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Αυτό το ντοκιμαντέρ μας επιτρέπει να «ακούσουμε» μέσα από τη χειρότερη δυνατή συνθήκη και να «δούμε» μέσα από τη χαμηλή ανάλυση μιας βιντεοκλήσης.

Διότι αυτό που είναι πραγματικά σε “υψηλή ανάλυση” είναι το ίδιο το θέμα. Το πρόσωπο της Φάτμα Χασσόνα — το θάρρος και η αξιοπρέπειά της —παραμένει η εικόνα που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Το πρώτο βραβείο ντοκιμαντέρ του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας απονέμεται στη Σεπιντέ Φαρσί για την ταινία ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ».

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

«Καθηλωτική, σε στοιχειώνει» NewYorker

«Μέσα στις άθλιες συνθήκες του πολέμου η χαρούμενη αισιοδοξία της μας εμπνέει» SCREEN

«Ένα δυνατό ενθύμιο για κάποια που ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας αλλά και μια μοναδική προσωπικότητα». SCREEN

«Η ταινία και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της Χασόνα, συμπληρώνουν την ιστορική καταγραφή για το τι συνέβη στην Γάζα, που με μια ευρύτερη έννοια θα μιλάει στο μέλλον για το τι συνέβη στον πολιτισμό μας». The Hollywood Reporter

«Αναμφίβολα η πιο σημαντική ταινία του φετινού Φεστιβάλ Καννών». RogerEbert.com

«Αξέχαστο για την επιμονή στην ελπίδα κόντρα σε όλες τις προβλέψεις» Variety

«Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που πρέπει να δείτε» Les Inrockuptibles

«Γιατί αυτό που προσφέρει το ντοκιμαντέρ δεν είναι ένα παράθυρο στη Γάζα αλλά μάλλον μια γέφυρα, ένα είδος σκουληκότρυπας ανάμεσα σε αυτήν που επιζεί κάτω από τις βόμβες και σε αυτήν που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για τη δουλειά της ως κινηματογραφίστρια, η κινητικότητα και η ηρεμία της μιας δίνει έμφαση στον περιορισμό και την ανασφάλεια της άλλης.

Η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο πραγματικοτήτων, η όμορφη φιλία τους με pixel και το υπέροχο χαμόγελο που φοράει η Φάτμα καθώς μιλάει για τα πιο απαίσια πράγματα κάνει την παρακολούθηση της ταινίας συγκινητική. Μια ταινία που έγινε ακόμα πιο σπαρακτική μετά τη στοχευμένη δολοφονία της φωτογράφου και της οικογένειάς της από τον ισραηλινό στρατό, την επομένη της ανακοίνωσης της επιλογής της ταινίας στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου παρουσιάστηκε στο Acid. Από τις 7 Οκτωβρίου, περισσότεροι από 230 δημοσιογράφοι και φωτογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα». Bruno Deruisseau, Les Inrockuptibles

«Αυτό το ντοκιμαντέρ κάνει τον κινηματογράφο μια χειρονομία μνήμης και αντίστασης». Première

«Δεν είναι μόνο το πορτρέτο μιας νεαρής Παλαιστίνιας. Είναι πλέον η συμβολική ανάσταση μιας δολοφονημένης γυναίκας. Η Φάτμα Χασόνα, μια 25χρονη φωτορεπόρτερ, ζει (ή μάλλον επιβιώνει) στη Λωρίδα της Γάζας. Μέσα από την εύθραυστη οθόνη του τηλεφώνου της, εκμυστηρεύεται στην κινηματογραφίστρια: την πείνα, τον φόβο, αλλά και τις μικροσκοπικές εκρήξεις χαράς, τη γλυκύτητα μιας φωνής, το χιούμορ που αναδύεται παρ’ όλα αυτά. Για μιάμιση ώρα, ο θεατής ζει στο ρυθμό αυτής της ροής εμπιστοσύνης και αυτών των διακοπτόμενων συνδέσεων, αυτών των pixel που θολώνουν και επιστρέφουν, σαν να αμφιταλαντεύεται η ίδια η ζωή με κάθε διακοπή δικτύου. Το πρόσωπό της, τα απροσδόκητα πράσινα μάτια της, το φωτεινό της χαμόγελο αψηφούν την εξάλειψη και την καταστροφή.

Όμως η Φάτμα δεν υπάρχει πια. Σκοτώθηκε σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό πριν καν δούμε εμείς την ταινία. Και αυτή η αποκάλυψη μεταμορφώνει την πρόσληψη του ντοκιμαντέρ. Κάθε εικόνα γίνεται αποτύπωμα, κάθε σιωπή ηχώ. Ο κινηματογράφος διατηρεί τη φωνή, τη χάρη και την αξιοπρέπεια της Φάτμα και συνεπώς ενός ολόκληρου λαού που μοιάζει καταδικασμένος στην ίδια μοίρα. Και μπροστά στον θάνατο, αυτό το ντοκιμαντέρ αντιτίθεται με μια φωτεινή επιμονή. Το πρόσωπο της που εξαφανίστηκε από τον κόσμο αλλά σώθηκε από την εικόνα, θα μας στοιχειώνει για πολύ καιρό». Gael Golhen Première

«Ο Γκοντάρ είχε πει ότι "το τράβελινγκ συνιστά ηθική στάση". Στην ταινία, το τράβελινγκ που κινηματογραφεί η Φάτμα Χασόνα μέσα σε ένα αυτοκίνητο που γυρίζει στους δρόμους της Γάζας με την καθοδήγηση της Σεπιντέ Φαρσί, παραδίδει επιπλέον μια εντυπωσιακή μαρτυρία για την πόλη που καταστράφηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς». Michael Melinard, L’Humanité

«Ένα σπαρακτικό ντοκιμαντέρ με ριζοσπαστική προσέγγιση».Télérama

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Sepideh Farsi - Σεπιντέ Φαρσί

ΣΕΝΑΡΙΟ: Sepideh Farsi

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Sepideh Farsi

ΜΟΥΣΙΚΗ: Cinna Peyghamy

MONTAZ: Sepideh Farsi, Farahnaz Sharifi

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ: Sepideh Farsi Annie Ohayon-Dekel Javad Djavahery

ΗΧΟΣ: Pierre Carrasco.

Διάρκεια: 113 λεπτά.

