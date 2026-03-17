Πάτρα: Τιμάται ο Ομότιμος Καθηγητής, συγγραφέας, καλλιτέχνης και ποιητής, Ιωάννης Μάζης

Ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Κωστής Παλαμάς και η Gallery Ωδείο του «Κέντρου Πολιτισμού - Ολυμπισμού» με την υποστήριξη του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, διοργανώνουν μία πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην ποίηση και την εικαστική δημιουργία, αυτή την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 και ώρα 18.30 στη Gallery Ωδείο (Παλ. Πατρών Γερμανού 30, έναντι του Ρωμαϊκού Ωδείου).

Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο Ομότιμος Καθηγητής - Συγγραφέας, Καλλιτέχνης, Ποιητής Ιωάννης Μάζης, για το πολυσχιδές έργο και την ουσιαστική του συμβολή στο σύγχρονο πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Θα μιλήσουν οι:

- Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς, Πρόεδρος Συλλόγου Καλών Τεχνών Κωστής Παλαμάς με θέμα «Ποίηση και Τέχνη»,

- Παναγιώτης Ρηγόπουλος, δημοσιογράφος με θέμα «Το πολυτάλαντο έργο του Ιωάννη Μάζη».

Από την ποιητική συλλογή του Ιωάννη Μάζη «Algunos Tangos», θα απαγγείλουν οι:

- Έφη Αναλυτή, Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών,

- Ζωή Ηλιοπούλου, Αντιπρόεδρος Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου,

- Δρ. Θεόδωρος Μαλλιάς, Πρόεδρος Συλλόγου Καλών Τεχνών ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ,

- Δήμητρα Παναγιωτοπούλου, Πτυχιούχος του Τμήματος Ελληνικός Πολιτισμός, ΕΑΠ.

*Την εκδήλωση παρουσιάζουν και συντονίζουν η Έφη Αναλυτή και ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.