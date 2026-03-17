Επιτυχημένη παρουσία της «Πολυφωνικής» σε φεστιβάλ και συναυλίες

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε η Προπαιδική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο 5ο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, εντυπωσιάζοντας με το πρόγραμμά της, ενώ το μουσικό διήμερο ολοκληρώθηκε με τη συναυλία του Ωδείου του Οργανισμού, αναδεικνύοντας το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και τη δημιουργική του δραστηριότητα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Με εξαιρετική επιτυχία έγινε η συμμετοχή της ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» στο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το 5ο κατά σειρά (Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού), που πραγματοποιήθηκε το παρελθόν Σάββατο στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, με τη συμμετοχή 7 παιδικών, γυναικείων και μικτών χορωδιών.

Η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, παρουσίασε τα έργα: «Τ’ αστεράκια» στίχοι: Παυλίνα Παμπουδή και μουσική: Τάσος Ιωαννίδης, «Του Μικρού Βοριά», ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης και μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, «Όνειρα μου παιδικά» σε στίχους και μουσική των Vladimir Cosma- Jeff Jordan, από την ταινία «La boom- το πρώτο μου πάρτι» (Ελληνικοί στίχοι: Σπύρος Λάμπρου), «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», στίχοι: Νίκος Γκάτσος και μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος και θα κλείσει με «Το τραγούδι με τα χρώματα», στίχοι: Παυλίνα Παμπουδή και μουσική: Τάσος Ιωαννίδης.

Τη Χορωδία διηύθυνε η Μαριαλένα Μπόκαρη, ενώ πιάνο έπαιξε η Μαρίνα Μυλωνά, καθηγήτρια πιάνου του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Την αποστολή της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», συνόδευσαν, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Παναγιώτης Αρκαδιανός, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός, η Έφορος του τμήματος Ελπίδα Σπηλιωτοπούλου, αλλά και γονείς των μελών της χορωδίας.

Επίσης, την Κυριακή το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός», συναυλία του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», τάξης Σύγχρονου τραγουδιού (καθηγήτρια: Χρύσα Πανταζοπούλου), με το γενικό τίτλο «Στιγμές, σε νότες».

Στη συναυλία, παρουσιάστηκαν έργα από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο, ενώ μετείχαν και οι καθηγητές του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Λούση Χριστοδούλου, πιάνο, Χρήστος Τσαϊλάκης, κιθάρα και Γιώργος Λαμπράκος, κρουστά".