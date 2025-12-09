ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Το εορταστικό πρόγραμμα των παραστάσεων της Παιδικής και Κεντρικής Σκηνής

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, προτείνει δύο κορυφαία έργα τα οποία θα παίζονται στο θέατρο Μπάρρυ στην οδό Σανταρόζα 7 και Καρόλου, στην Πάτρα.

Στην Παιδική Σκηνή του θεάτρου θα παίζεται το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου & του Θωμά Μοσχόπουλου, Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια, σε σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου. Πρόκειται για ένα έργο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, το οποίο, με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν παιδιά και εφήβους, και εμμέσως μιλά για την ενηλικίωση του ανθρώπου, το ξύπνημα του έρωτα και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης!

Το βραβευμένο έργο του Ευγένιου Ο’ Νηλ, Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζαμπουλάκη, ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Το Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα, ίσως το σημαντικότερο έργο του αμερικάνικου δραματολογίου του 20ου αιώνα, αποτελεί ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Σε αυτό το βαθιά αυτοβιογραφικό έργο, που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957, ο Ο’ Νηλ αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό, χρησιμοποιώντας την οικογένειά του ως καθρέφτη, για να αποτυπώσει μία κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση.

Πληροφορίες - Κρατήσεις θέσεων και ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων (από 10 Δεκεμβρίου 2025) : www.ticketservices.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6931390620 κα. Αγγελική Μαλαφούρη | Τρίτη έως Κυριακή από τις 10:00 έως 14:00 και από τις 18:00 έως 21:00.

Ώρες φυσικού ταμείου πριν από τις παραστάσεις στο χώρο του Θεάτρου Μπάρρυ: Το ταμείο θα λειτουργεί μία ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων καθώς την ίδια ώρα θα σταματά η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, να επικοινωνούν με το ταμείο στο τηλέφωνο 6931390620.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου διαμορφώνεται ως εξής:

Κεντρική Σκηνή : Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025-Πρεμιέρα

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 -ώρα έναρξης παράστασης: 20:00

Πέμπτη 25, Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 –Ώρα έναρξης: παραστάσεων: 21:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου-ώρα έναρξης παράστασης:20:00

Πέμπτη 1, Παρασκευή 2 και Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 –Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 –ώρα έναρξης παράστασης: 20:00.

*Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.