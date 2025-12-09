Interview: Στο πλευρό των αγροτών το 76% των ερωτηθέντων

Σταθερά πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 17 μονάδες διαφορά και το ποσοστό να αγγίζει το 13,8%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Στην υποθετική ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Αλέξη Τσίπρα ή Μαρία Καρυστιανού, αν κατέβαιναν μόνο οι δυο τους σε εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη». Ειδικότερα, στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% ΔΞ/ΔΑ.

Σε ερώτηση «αν μπορούσατε να καλέσετε έναν πολιτικό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, ποιον θα επιλέγατε»,πρώτος παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 30% και ακολουθούν Κ. Μητσοτάκης με 20,6%, Δ. Κουτσούμπας με 8,7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,3%, Α. Λατινοπούλου με 7,6%, Στ. Κασσελάκης με 6,7%, Ν. Ανδρουλάκης με 6,3%, Κ. Βελόπουλος με 4,3%, Σωκρ. Φάμελλος με 3,9%, Αλ. Χαρίτσης με 2% και Δημ. Νατσιός με 1,6%.

Τα μπλόκα των αγροτών

Στην ερώτηση αν κατά τη γνώμη τους έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/ μάλλον έχουν άδικο, ενώ 3% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Σε ερώτηση, αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% ΔΞ/ΔΑ.