Πάτρα: Εκδήλωση για τους ειδικευόμενους γιατρούς – Συζήτηση και προβολή της ταινίας «Νυχτερινή Εφημερία»

Εκδήλωση – συζήτηση για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 18:30 στον Πολυχώρο Ιχθυόσκαλα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών, ενώ θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Νυχτερινή Εφημερία» (Late Shift) της Πέτρα Μπιόντινα Βόλπε, παραγωγής 2025.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 72 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι ημέρες ανάπαυσης συχνά δεν ξεπερνούν τις τέσσερις έως πέντε τον μήνα. Όπως επισημαίνεται, οι αμοιβές για τις εφημερίες παραμένουν χαμηλές, με το ωρομίσθιο να ανέρχεται στα 5,38 ευρώ, ποσό μικρότερο από εκείνο που ίσχυε το 2012.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης, καθώς οι ειδικευόμενοι καλούνται συχνά να εργάζονται πολλές συνεχόμενες ώρες, ακόμη και πέρα από το κανονικό ωράριο, καλύπτοντας σε αρκετές περιπτώσεις ελλείψεις προσωπικού ή εκτελώντας καθήκοντα που δεν σχετίζονται άμεσα με την ειδικότητά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της εκπαίδευσης των νέων γιατρών, για την οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, συχνά δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται ούτε τα προβλεπόμενα στάδια εκπαίδευσης (rotation).

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης τίθενται επίσης αιτήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατάργηση της αναμονής για την έναρξη ειδικότητας, την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση των γιατρών, την αύξηση των θέσεων ειδικευόμενων και τη διασφάλιση επαρκούς προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας «Νυχτερινή Εφημερία», η οποία αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής νοσοκόμας που καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική βάρδια σε νοσοκομείο της Ελβετίας, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας σε ένα επιβαρυμένο σύστημα.