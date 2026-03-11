Πάτρα: «Μπούκαρε» σε σπίτι αλλά έγινε αντιληπτή

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν προχθές το απόγευμα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, για υπόθεση κλοπής σε οικία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη εισήλθε από ανασφάλιστη πόρτα σε σπίτι γυναίκας σε περιοχή της πόλης και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας περίπου 1.500 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και μία παιχνιδομηχανή. Ωστόσο έγινε αντιληπτή από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να συλληφθεί άμεσα από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Από την προανάκριση που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι η συλληφθείσα φέρεται να εμπλέκεται και σε τρεις ακόμη περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η κατηγορούμενη αφαίρεσε από δύο γυναίκες καθώς και από το εσωτερικό αυτοκινήτου το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και τραπεζικές κάρτες. Στη συνέχεια, φέρεται να πραγματοποίησε με τις κάρτες αυτές ανέπαφες συναλλαγές σε διάφορα καταστήματα της Πάτρας.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, ενώ η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.