Πάτρα: Παρεμβάσεις συντήρησης και νέες φυτεύσεις δέντρων στο Πλατανόδασος- ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε σε εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και νέων φυτεύσεων στο Πλατανόδασος στις εκβολές του Χαράδρου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της ανάδειξης και της συνεχιζόμενης, οικολογικής ήπιας ανάπλασης του Πλατανόδασους, στις εκβολές του Χαράδρου, εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων προχώρησαν συντονισμένα σε εργασίες συντήρησης του πρασίνου, αλλά και καθαρισμού και αποψίλωσης του χώρου, προκειμένου να υποδεχθεί τους επισκέπτες, τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Στην συνέχεια και πάντα με στόχο την προστασία και την ανάδειξη της περιοχής, σχεδιάστηκε και έγινε φύτευση δένδρων και θάμνων που ταιριάζουν με την χλωρίδα της περιοχής όπως αρμυρίκια, κουτσουπιές, μυρτιές, σχίνα κ.λπ. Ο εμπλουτισμός του χώρου με τα κατάλληλα φυτά, θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής φυτευτικής περιόδου, ενώ στο κέντρο του Πλατανόδασους, τοποθετείται φυσική πέτρα από νερόμυλο προσθέτοντας έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων αυτών, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, μέσω της προϊσταμένης Χριστίνας Καρούσου, του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων του Δήμου, μέσω του προϊσταμένου Κώστα Ξιούρα, του γεωπόνου John Harrison, καθώς και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστου Κορδά.