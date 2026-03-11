Ιρανή ποδοσφαιρίστρια άλλαξε γνώμη, αρνείται το άσυλο στην Αυστραλία και επιστρέφει στην Τεχεράνη

Επτά συνολικά μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν ζήτησαν άσυλο από την κυβέρνηση στην Αυστραλία, ενώ η υπόλοιπη ομάδα πήρε το… δρόμο της επιστροφής για τη χώρα τους, αλλά τις τελευταίες ώρες υπήρξε μια σημαντική αλλαγή.

Θυμίζουμε ότι η συμπεριφορά της εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο ασιατικό Κύπελλο, προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα τους, με τις ποδοσφαιρίστριες να χαρακτηρίζονται μέχρι και “προδότριες πολέμου” από την κρατική τηλεόραση της χώρας και τη διεθνή κοινότητα να στέκεται στο πλευρό τους.

Λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής στο Ιράν και μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση στην Αυστραλία προσέφερε στις ποδοσφαιρίστριες άσυλο, με επτά από αυτές να το εκμεταλλεύονται και να επιλέγουν να μείνουν στην Αυστραλία.

Ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ είπε ότι η κυβέρνηση επέκτεινε την ίδια προσφορά και στις υπόλοιπες παίκτριες και μέλη της αποστολής χωρίς την παρουσία των συνοδών τους. Προσέθεσε πως προειδοποίησε την ομάδα ότι η Αυστραλία δεν έχει τη δυνατότητα να φέρει τις οικογένειες τους από το εξωτερικό σε περίπτωση που ζητήσουν βοήθεια.

Η υπόλοιπη αποστολή έφτασε στη Μαλαισία νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μετά την πτήση από το Σίδνεϊ, όπως φάνηκε σε φωτογραφίες του AFP στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ.

Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες εξελίξεις και την αποκάλυψη του υπουργού Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, η μια από τις επτά που έκαναν την κίνηση αυτή πήρε πίσω την απόφασή της και ζήτησε να επιστρέψει στο Ιράν.

Όπως είπε, μάλιστα, ο Μπερκ, η Ιρανή που άλλαξε γνώμη αποκάλυψε στις ιρανικές αρχές τον χώρο που κρυβόντουσαν οι συναθλήτριές της με αποτέλεσμα αυτές να μετακινηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τελευταίες Ιρανές που είχαν ζητήσει άσυλο – μετά τις πέντε πρώτες – ήταν μια ποδοσφαιρίστρια και ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου με τον Μπερκ να δημοσιεύει φωτογραφίες τους.