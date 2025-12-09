Ο ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία στις υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες

Ο 49χρονος ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα έγραψε ιστορία στις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες-Golden Globes, καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που προτάθηκε ποτέ για καλύτερο Α' Ανδρικό Ρόλο σε Δράμα για την ερμηνεία του στην ταινία «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο.

Η υποψηφιότητα αποτελεί ορόσημο για την εκπροσώπηση της Βραζιλίας στα Βραβεία Χρυσές Σφαίρες, καθώς ηθοποιοί από τη χώρα ιστορικά παραβλέπονταν σε σημαντικές κατηγορίες υποκριτικής.

Η ταινία "Ο Μυστικός Πράκτορας" είναι μια ιστορικοπολιτική ταινία θρίλερ παραγωγής του 2025, γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Kleber Mendonça Filho όπου μάλιστα έκανε και την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ο ηθοποιός Ούντο Κιρ που πέθανε πρόσφατα.

Είναι άξιο αναφοράς ότι η συγκεκριμένη ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του φετινού Cannes Film Festival στις 18/5/2025 και τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τον Moura, ο οποίος έχει πλέον σοβαρές πιθανότητες να προταθεί & στα Όσκαρ, το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, το Art House Cinema Award καθώς & το βραβείο της FIPRESCI για την καλύτερη ταινία.

Στις Χρυσές Σφαίρες, οι υποψηφιότητες των οποίων ανακοινώθηκαν την Δευτέρα 8/12 και τα βραβεία θα απονεμηθούν στις 11/1/2026, η ταινία "The Secret Agent" έλαβε συνολικά 3 υποψηφιότητες, α' ανδρικού ρόλου στην κατηγορία Δράμα για τον Wagner Moura, καλύτερης ταινίας στην κατηγορία Δράμα και καλύτερης ξενόγλωσσης παραγωγής για λογαριασμό της Βραζιλίας.

Ο Wagner Moura που είναι αναγνωρισμένος Βραζιλιάνος ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1976, είχε λάβει την 1η του υποψηφιότητα για Golden Globe – Χρυσή Σφαίρα για τον ρόλο του ως Pablo Escobar στην τηλεοπτική σειρά Narcos το 2016.

Έχει παίξει στον κινηματογράφο σε ταινίες όπως The Man of the Year (2003), Elite Squad (2007), Elysium (2013), και Trash (2014). Επίσης είχε έναν ρόλο στην σαπουνόπερα Paraiso Tropical (2007).

*Η ταινία "The Secret Agent" αναμένεται το επόμενο διάστημα για προβολή στις Ελληνικές αίθουσες. Η προγραμματισμένη έξοδος του φιλμ είναι για τις 12 Φεβρουαρίου 2026 από την Σπέντζος Φιλμ.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ