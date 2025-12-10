Κώστας Μπουλμπασάκος - «Ο Δράκος Χρόνος»: Η μνήμη και η λήθη στη σκηνή

«Ο Δράκος χρόνος» είναι το νέο θεατρικό έργο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Κώστα Μπουλμπασάκου, που ανεβαίνει σύντομα στη σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού – Θέατρο Τέχνης Μηχανουργείο σε σκηνοθεσία Γεράσιμου Ντάβαρη.

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική έρευνα για το πιο συγκλονιστικό γεγονός που σημάδεψε την πόλη μας, την έκρηξη στην οδό Βότση, στις 19 Απριλίου 1991. Η έρευνα προσεγγίζει το θέμα, μέσα από δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, των εφημερίδων Ριζοσπάστης, Τα Νέα, Το Βήμα, Μακεδονία, Γεγονότα και Πελοπόννησος, στοιχεία από τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ραδιοφωνικές ενημερωτικές εκπομπές, ενώ εμπλουτίζεται με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και την προσωπική εμπειρία του ίδιου του συγγραφέα, ο όποιος βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης από τους πρώτους δημοσιογράφους, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα.

Ανάλυση

Ο « Δράκος Χρόνος» είναι ένα υπαρξιακό δράμα με έντονα ποιητικά στοιχεία. Η δομή του ανάμεσα στην παραίσθηση και την πραγματικότητα, οδηγεί σε μια συγκλονιστική κατάληξη, όπου ο Χρόνος αποκαθηλώνεται. Από κυρίαρχος, γίνεται μάρτυρας και τελικά κατηγορούμενος, αφήνοντας τον θεατή αντιμέτωπο με τα δικά του όρια μνήμης, απώλειας και θνητότητας, αλλά και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Ο Χρόνος δεν είναι εδώ απλώς μια αφηρημένη έννοια. Στο έργο ενσαρκώνεται ως τραγικός ήρωας, λαβωμένος, πολυτραυματίας, που περιπλανάται στη ΜΕΘ ανάμεσα σε μόνιτορ και ορούς, παραισθήσεις και αναμνήσεις. Στο κέντρο της σκηνικής δράσης δεν βρίσκεται το νοσοκομείο αλλά η αέναη πάλη ανάμεσα στη Μνήμη και τη Λήθη. Το έργο είναι μια αλληγορία βαθιά υπαρξιακή, όπου ο Χρόνος αναζητά άλλοτε την αλήθεια, άλλοτε τη δικαιοσύνη, άλλοτε τη λυτρωτική λήθη.

Στην παράσταση αξιοποιούνται (ακούγονται) ποιήματα των: Διονύση Καρατζά, Γιάννη Ρίτσου, Αντώνη Φωστιέρη, Γιάννη Παππά και Γιάννη Χρυσανθόπουλου.