Η χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών σε Χορωδιακό Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη

Η χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών συμμετείχε με επιτυχία στο 3ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2025.

Στο Φεστιβάλ έλαβαν μέρος οκτώ χορωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας στο μουσικόφιλο κοινό ένα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με όλες τις χορωδίες να ερμηνεύουν από κοινού τα Μακεδονικά Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα, σε επεξεργασία του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ και καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., κ. Χρήστου Σαμαρά, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή μουσικής σύμπραξης.

Η χορωδία BelCantes εκφράζει δημοσίως τις θερμές της ευχαριστίες στην κ. Άλκηστη Τόγια Μαέστρο της χορωδίας του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης για την πρόσκληση, τη ζεστή φιλοξενία και τη συνεχή υποστήριξή της, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ, δίνοντάς μας τη χαρά να αποτελέσουμε μέρος του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον κ. Χρήστο Σαμαρά για τα ιδιαίτερα θετικά και ενθαρρυντικά του λόγια προς τη χορωδία μας, τα οποία αποτελούν πολύτιμη ηθική επιβράβευση και κίνητρο για τη συνέχιση του καλλιτεχνικού μας έργου.