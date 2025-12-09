Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο του Περάματος - Τραυματίστηκε 45χρονος

Εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 45χρονο σημειώθηκε σε ναυπηγείο του Περάματος.

Ο 45χρονος ημεδαπός εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό συνέβη μέσα σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα που το τεχνικό προσωπικό εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες στο πλοίο.

Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.