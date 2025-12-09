Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο του Περάματος - Τραυματίστηκε 45χρονος

Εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο του Περάμα...

Τραυματισμός 45χρονου εργαζομένου σε ναυπηγείο του Περάματος

Εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 45χρονο σημειώθηκε σε ναυπηγείο του Περάματος.

Ο 45χρονος ημεδαπός εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό συνέβη μέσα σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα που το τεχνικό προσωπικό εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες στο πλοίο.

Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το κρέας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι: μια… ακριβή ιστορία

Πρωταθλητές με ένα σπρέι κατά της παχυσαρκίας- Πρωτιά για φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα: Κατεστραμμένοι αρμοί και φθορές στο πλακόστρωτο, στην Παντοκράτορος, μέσα σε λίγους μήνες - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εργατικό ατύχημα Πέραμα

Ειδήσεις