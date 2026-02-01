Υπόθεση Επσταϊν: Μπάκιγχαμ, Γκέιτς, Τραμπ και Μασκ στη «μυστική» αλληλογραφία

Εκατομμύρια αρχεία σχετικά με την υπόθεση Επσταϊν έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος αριθμός εγγράφων που έχει κοινοποιήσει η κυβέρνηση από τότε που επιβλήθηκε με νόμο η δημοσιοποίησή τους πέρυσι.

Ο Επσταϊν, χρηματιστής με εκτεταμένες διασυνδέσεις σε πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, είχε κατηγορηθεί το 2019 για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία.

Συνολικά, τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή. Η δημοσίευση έγινε έξι εβδομάδες μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε ορίσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με νόμο, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Eπσταϊν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλάκιση του Τζέφρι Επσταϊν -συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης ψυχολογικού προφίλ- τον θάνατό του ενώ βρισκόταν στη φυλακή, καθώς και αρχεία για την Γκισλέν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Επσταϊν η οποία έχει καταδικαστεί για συνδρομή στην διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Ο «εσωτερικός κύκλος»

Στο υλικό περιλαμβάνεται διάγραμμα των ομοσπονδιακών αρχών που χαρτογραφεί πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Επσταϊν.

Σε αυτό εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η καταδικασμένη συνεργός του Γκισλέιν Μάξγουελ, ο δικηγόρος του Ντάρεν Ιντάικ, ο λογιστής Ρίτσαρντ Καν, ο οικονομικός σύμβουλος Χάρι Μπέλερ, η επί χρόνια βοηθός του Λέσλι Γκροφ και ο Ζαν-Λικ Μπρυνέλ, ο οποίος πέθανε από αυτοκτονία σε γαλλική φυλακή ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό.

Από όλους όσοι απεικονίζονται ή αναφέρονται στο συγκεκριμένο έγγραφο, μόνο η Μάξγουελ έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί για συμμετοχή στη σεξουαλική διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Εκατοντάδες αναφορές στον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν. Ο Τραμπ είχε φιλική σχέση με τον Επσταϊν, αλλά ισχυρίζεται ότι αυτό σταμάτησε εδώ και πολλά χρόνια. Ο ίδιος αρνείται ότι γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Μεταξύ των νέων εγγράφων βρίσκεται ένας κατάλογος που συνέταξε το FBI πέρυσι με τις καταγγελίες που έγιναν εναντίον του Τραμπ από άτομα που τηλεφώνησαν στην εθνική γραμμή πληροφοριών του Κέντρου Αντιμετώπισης Απειλών. Πολλές από αυτές τις καταγγελίες φαίνεται να βασίζονται σε μη επαληθευμένες πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία και έγιναν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πολυάριθμες καταγγελίες εναντίον του Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα σχετικό με την υπόθεση.

«Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές καταγγελίες εναντίον του προέδρου Τραμπ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο FBI ακριβώς πριν από τις εκλογές του 2020», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Για να είμαστε σαφείς, οι καταγγελίες είναι αβάσιμες και ψευδείς, και αν είχαν έστω και μια σταγόνα αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Τα μέιλ με τον Ελον Μασκ και το πάρτι «στο νησί»

Στα έγγραφα εμφανίζονται επίσης πολλές ανταλλαγές μέιλ ανάμεσα στον Επσταϊν και τον δισεκατομμυριούχο, Ελον Μασκ.

Τον Νοέμβριο του 2012, ο Επσταϊν του έστειλε μέιλ ρωτώντας «πόσοι θα είναι στο ελικόπτερο για να πάνε στο νησί». «Πιθανόν μόνο η Ταλούλα κι εγώ. Ποια μέρα/νύχτα θα γίνει η πιο τρελή γιορτή στο νησί σου;» ρώτησε ο δισεκατομμυριούχος.

Ο Επσταϊν είχε στην κατοχή του τρία νησιά στην Καραϊβική. Το ένα από αυτά ήταν, σύμφωνα με την κατηγορία, ο τόπος όπου επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και ανήλικα κορίτσια.

Ο Μασκ αντέδρασε σήμερα στο X, λέγοντας πως «συνειδητοποιεί πλήρως ότι ορισμένες ανταλλαγές μέιλ μπορεί να παρερμηνευθούν και να χρησιμοποιηθούν από επικριτές για να αμαυρώσουν το όνομά του». «Αυτό λίγο με νοιάζει, αλλά αυτό που με νοιάζει, είναι να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ασκήσουμε δίωξη σε όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα με τον Επσταϊν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απεχθή εκμετάλλευση ανηλίκων», έγραψε.

Η πρόσκληση στο Μπάκιγχαμ

Στα αρχεία αποκαλύπτεται, μεταξύ άλλων, ότι ο πρίγκιπας Αντριου προσκάλεσε τον Επσταϊν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ μετά την αποφυλάκιση του τελευταίου από την κατ’ οίκον κράτηση. Ο Επσταϊν είχε αποφυλακιστεί από την κατ’ οίκον κράτηση μέσα στο 2010, ως μέρος της ποινής του μετά την ομολογία ενοχής για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Μια ανταλλαγή μέιλ μεταξύ των δύο το 2010 δείχνει τον Επσταϊν να προσφέρεται να κανονίσει μια συνάντηση για τον Αντριου με μια 26χρονη Ρωσίδα, την οποία περιγράφει ως «έξυπνη» και «όμορφη».

Σε μια ανταλλαγή μέιλ στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, ο Επσταϊν είπε ότι βρισκόταν στο Λονδίνο και ρώτησε τον Αντριου τι κάνει. Ο πρίγκιπας απάντησε ότι γευματίζε με έναν πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και μια «μυστική εταιρεία πληροφοριών». Αργότερα έστειλε μέιλ στον Επσταϊν: «Χαίρομαι που θα έρθεις εδώ στο Μπάκιγχαμ. Ελα με όποιον θέλεις και θα είμαι εδώ ελεύθερος από τις 16:00 έως τις 20:00».

Ενα από τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν δείχνει μια φωτογραφία του Αντριου, ντυμένου, να έχει σκύψει πάνω από μια πιθανώς αρκετά νεαρή γυναίκα που βρίσκεται ξαπλωμένη ανάσκελα στο πάτωμα.