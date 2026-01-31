Το «σκοτεινό» νησί του Επστάιν: Τι αποκαλύπτουν τα εκατομμύρια νέα αρχεία και τα μέιλ του Έλον Μασκ

Τον ασκό του Αιόλου ανοίγει εκ νέου η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιοποίηση εγγράφων για τον Τζέφρι Επστάιν.

Τρία εκατομμύρια σελίδες, εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και χιλιάδες βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ρίχνοντας φως όχι μόνο στη ζωή και τον θάνατο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, αλλά και στο πυκνό δίκτυο επαφών του με την παγκόσμια ελίτ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον χρόνο του Έπσταϊν στη φυλακή, ψυχολογικές αξιολογήσεις, στοιχεία για τον θάνατό του, καθώς και εκτενή έγγραφα από την έρευνα κατά της Γκισλέιν Μάξγουελ. Το ενδιαφέρον ωστόσο επικεντρώνεται στα email και η αλληλογραφία του με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα.

Το νησί της ανομίας

Το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, σύμβολο πολυτέλειας αλλά και σκανδάλων, εμφανίζεται επανειλημμένα στα έγγραφα. Μηνύματα αποκαλύπτουν συζητήσεις για επισκέψεις, πάρτι και μετακινήσεις, χωρίς όμως να αποδεικνύονται παράνομες πράξεις από τους συνομιλητές.

Αλληλογραφία δείχνει τον Έπσταϊν να διατηρεί επαφές με μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πολιτικούς και επιχειρηματίες, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρόσωπα που κατονομάζονται έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματικές ενέργειες.

Ισχυροί άνδρες όπως οι Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ και Μπιλ Γκέιτς εμφανίζονται στα αρχεία, άλλοτε μέσα από αλληλογραφία και άλλοτε μέσω μη επαληθευμένων καταγγελιών. Το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει ότι πολλά από τα στοιχεία περιλαμβάνουν αναληθείς ή ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και ότι η αναφορά σε ένα όνομα δεν ισοδυναμεί με ενοχή.

Τα αρχεία περιέχουν χιλιάδες αναφορές στον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων email στα οποία ο Επστάιν και άλλοι κοινοποιούσαν άρθρα ειδήσεων για αυτόν, σχολίαζαν την πολιτική του ή κουτσομπόλευαν αυτόν και την οικογένειά του.

Το όνομα του Mountbatten-Windsor εμφανίζεται τουλάχιστον αρκετές εκατοντάδες φορές στα έγγραφα, άλλοτε σε αποκόμματα ειδήσεων, άλλοτε στην ιδιωτική αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επστάιν και σε λίστες καλεσμένων για δείπνα. Ορισμένα αρχεία καταγράφουν μια προσπάθεια εισαγγελέων στη Νέα Υόρκη να πείσουν τον πρώην πρίγκιπα να συμφωνήσει να κατατεθεί σε συνέντευξη στο πλαίσιο της έρευνας για την εμπορία ανθρώπων από τον Epstein.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla, επικοινώνησε με τον Επστάιν τουλάχιστον δύο φορές για να προγραμματίσει επισκέψεις στο νησί της Καραϊβικής, όπου φέρεται να διαπράχθηκαν πολλές από τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων το 2012, ο Επστάιν ρώτησε πόσους ανθρώπους θα ήθελε ο Μασκ να μεταφέρουν με ελικόπτερο στο νησί που του ανήκει.

«Πιθανώς μόνο η Ταλούλα και εγώ», απάντησε ο Μασκ, αναφερόμενος στην τότε σύντροφό του, ηθοποιό Ταλούλα Ράιλι. «Ποια μέρα/νύχτα θα είναι το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί μας;»

Ο Μασκ έστειλε ξανά μήνυμα στον Έπσταϊν πριν από ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Καραϊβική το 2013. «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Αγίου Βαρθολομαίου κατά τη διάρκεια των διακοπών», έγραψε. «Υπάρχει καλή εποχή για επίσκεψη;» Ο Επστάιν απηύθυνε πρόσκληση για μετά τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν οι επισκέψεις στο νησί πραγματοποιήθηκαν. Εκπρόσωποι των εταιρειών του Μασκ, Tesla και X, δεν απάντησαν σε email που ζητούσαν σχόλια.

«Ο Έπσταϊν προσπάθησε να με πείσει να πάω στο νησί του και ΑΡΝΗΘΗΚΑ», έγραψε στο X το 2025, όταν οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν ένα ημερολόγιο Έπστάιν με μια καταχώρηση που ανέφερε μια πιθανή επίσκεψη του Μασκ.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι απέρριψε επανειλημμένα τις προτάσεις του Έπσταϊν

Τέλος ή αρχή;

Παρότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η διαδικασία δημοσιοποίησης ολοκληρώθηκε, πολιτικοί και οργανώσεις διαφάνειας αμφισβητούν αν όλα τα αρχεία έχουν πράγματι δοθεί στη δημοσιότητα. Εκατομμύρια σελίδες παραμένουν είτε αδημοσίευτες είτε βαριά λογοκριμένες, τροφοδοτώντας υποψίες και θεωρίες συγκάλυψης.

Προσχέδιο κατηγορητηρίου από εκείνη την περίοδο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (30/1) δείχνει ότι οι εισαγγελείς εξετάζουν την απαγγελία ομοσπονδιακών κατηγοριών όχι μόνο εναντίον του Επσταιν, αλλά και τριών άλλων, οι οποίοι ήταν οι προσωπικοί του βοηθοί και ήταν ύποπτοι για συμμετοχή σε συνωμοσία για την στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών για την εκτέλεση άσεμνων πράξεων με τον Έπσταϊν.

Το 2021, ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη καταδίκασε τη Μάξγουελ, μια Βρετανίδα κοσμική, για σεξουαλική εμπορία επειδή βοήθησε στην στρατολόγηση ορισμένων από τα ανήλικα θύματά του. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών .

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δεν απήγγειλαν ποτέ κατηγορίες σε κανέναν άλλον σε σχέση με την κακοποίηση κοριτσιών από τον Επστάιν. Ένα θύμα, η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, τον κατηγόρησε σε αγωγές ότι κανόνισε να έχει σεξουαλικές επαφές σε ηλικία 17 και 18 ετών με πολυάριθμους πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και άλλους. Όλοι αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς της.

Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας, ο οποίος αφαιρέθηκε από τους βασιλικούς του τίτλους εν μέσω του σκανδάλου. Ο Άντριου αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με την Τζιούφρε, αλλά διευθέτησε την αγωγή της έναντι άγνωστου ποσού.

Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε πέρυσι σε ηλικία 41 ετών.