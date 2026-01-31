Φόβοι για serial killer στη Θεσσαλονίκη: Έρευνες και για άλλους ύποπτους θανάτους, εκτός από της Μαρίας και της Βίκυς

Συγκλονίζουν τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δράση 52χρονου στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαζί με συνεργό του συνελήφθη και κατηγορείται για τον θάνατο δύο γυναικών.

Ο ίδιος εξάλλου, ομολόγησε στους αστυνομικούς, τη δολοφονία 42χρονης, την οποία όπως είπε ο ίδιος, τη βίασε, τη σκότωσε και την πέταξε στα σκουπίδια, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή στην περίπτωση της 46χρονης. Ισχυρίζεται ότι «έφυγε» στον ύπνο της, μετά από χρήση ναρκωτικών. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε σε κατάσταση σήψης στο δώμα της πολυκατοικίας, όπου διέμενε ο 52χρονος, στη Μενεμένη.

Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.