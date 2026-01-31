Μεταθέσεις 2026: Πόσοι αστυνομικοί έρχονται στην Αχαΐα

Ενισχύονται οι αστυνομικές υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταθέσεις, η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας ενισχύεται με 26 αστυνομικούς, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας με 32, ενώ η Αιτωλία/Ακαρνανία με 13 αστυνομικούς.

Οι μετακινήσεις προσωπικού εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και αποσκοπούν στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.