Μεταθέσεις 2026: Πόσοι αστυνομικοί έρχονται στην Αχαΐα

Πώς κατανέμονται οι νέες θέσεις σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
Ενισχύονται οι αστυνομικές υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις μεταθέσεις, η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας ενισχύεται με 26 αστυνομικούς, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας με 32, ενώ η Αιτωλία/Ακαρνανία με 13 αστυνομικούς.
Οι μετακινήσεις προσωπικού εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και αποσκοπούν στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
