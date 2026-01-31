Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή- Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, μετά από εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το βάρος της έρευνας πέφτει στη διερεύνηση των αιτίων της πολύμηνης διαρροής προπανίου, η οποία εκτιμάται ότι οδήγησε στο τραγικό συμβάν. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τόσο οι συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων όσο και τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι προειδοποιήσεις της Περιφέρειας, η οποία από το 2020 είχε επισημάνει παραβιάσεις των προβλεπόμενων αποστάσεων ασφαλείας και ελλείψεις στις δεξαμενές προπανίου, στοιχεία που πλέον εξετάζονται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Όσα «μαρτυρούν» τα έως τώρα στοιχεία

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το υπέδαφος όπου διέρχονταν αγωγοί προπανίου παραμένει εμποτισμένο. Το υγρό αέριο, όταν βρίσκεται στο υπέδαφος είναι σε υγρή μορφή, όμως σε επαφή με την ατμόσφαιρα στερεοποιείται, γεγονός που επιβάλλει συνεχή επιτήρηση του χώρου.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και παρουσία εισαγγελικών αρχών, ώστε η έρευνα να εξελιχθεί με πλήρη διαφάνεια.

Από τις πρώτες αυτοψίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο δεξαμενών προπανίου εκτός του κτιρίου, με δίκτυο σωληνώσεων που περνούσε κάτω από τον δρόμο και εισχωρούσε στις εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι το χώμα έχει εμποτιστεί με προπάνιο σε μήκος δεκάδων μέτρων κάτω από την ασφαλτόστρωση, πιθανόν λόγω φθοράς των σωληνώσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο υπόγειο του κτιρίου, το οποίο φέρεται να ήταν αδήλωτο και μη καταγεγραμμένο σε επίσημα έγγραφα. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων, υπήρχε έντονη οσμή εδώ και καιρό. Καθώς το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα, συγκεντρώθηκε στα χαμηλά στρώματα, δημιουργώντας εκρηκτικό μείγμα που ενδέχεται να ανεφλέγη από κάποια ηλεκτρική πηγή.

Όλοι οι φάκελοι της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί και εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, όπως ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων. Τα ακριβή αίτια της έκρηξης θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τι θα δείξει το δεύτερο επίπεδο της έρευνας

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση για το πώς προκλήθηκαν οι φθορές στις σωληνώσεις προπανίου, που οδήγησαν στη διαρροή από δύο δεξαμενές. Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και η διέλευση βαρέων οχημάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να προκάλεσαν τις ζημιές. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να απομακρύνεται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις φωτογραφίες που έχουν τεθεί στη διάθεση των αρχών, εντοπίστηκαν τέσσερις τρύπες στις σωληνώσεις, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο. Το υγροποιημένο αέριο φέρεται να εμποτίστηκε στο υπέδαφος σε μήκος δεκάδων μέτρων, ενώ δείγματα από το χώμα έχουν ήδη σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προκειμένου να προσδιοριστεί η ποσότητα του προπανίου που διέρρευσε.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της τραγωδίας φαίνεται να έπαιξε ο υπόγειος χώρος, ο οποίος δεν εμφανίζεται σε καμία οικοδομική άδεια, ούτε στην αρχική του 2007 ούτε στις επτά που εκδόθηκαν αργότερα για το εργοστάσιο. Το προπάνιο, βαρύτερο από τον αέρα, βρήκε διέξοδο στον συγκεκριμένο χώρο, συσσωρεύτηκε στα χαμηλά στρώματα και δημιούργησε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο φέρεται να αναφλέχθηκε από κάποια πηγή σπινθήρα.