Στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα για την υπόθεση Επστάιν

Οπως είπε σε συνέντευξη Τύπου, η δημοσίευση αυτή σηματοδοτεί το τέλος των προγραμματισμένων αποδεσμεύσεων της διοίκησης Τραμπ στο πλαίσιο του νόμου.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, το νέο και τελευταίο υλικό περιλαμβάνει περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες, περίπου 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε το τελικό πακέτο εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Επσταϊν , ολοκληρώνοντας τις αποδεσμεύσεις που προβλέπει νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε τον Νοέμβριο και υποχρέωνε τις αρχές να δώσουν στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά αρχεία .

Προηγούμενες δημοσιεύσεις είχαν επίσης εμφανίσει σημαντικές διαγραφές, προκαλώντας επικρίσεις από μέλη του Κογκρέσου.

Μεταξύ άλλων, έχουν καλυφθεί στοιχεία ταυτοποίησης θυμάτων και υλικό που συνδέεται με ενεργές έρευνες.

Ο Μπλανς ανέφερε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν «εκτεταμένες» αποσιωπήσεις, βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

Ο Μπλανς υπερασπίστηκε τον αργό ρυθμό των αποδεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι ο όγκος των εγγράφων κατέστησε αναγκαία τη συνεχή εργασία εκατοντάδων νομικών επί εβδομάδες για τον έλεγχο και την προετοιμασία τους.

Αν και ο νόμος όριζε ως προθεσμία την 19η Δεκεμβρίου 2025, αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι απαιτούνταν περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία του υλικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Επστάιν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πριν απομακρυνθούν, είχε αντιταχθεί επί μήνες στη δημοσιοποίηση των αρχείων, μέχρις ότου Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο προώθησαν τον νόμο παρά τις αντιρρήσεις του.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως για οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Επστάιν και έχει δηλώσει ότι αγνοούσε τα εγκλήματά του.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ορισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν «αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς» σε βάρος του προέδρου, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, κατατέθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς», αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι αν είχαν οποιαδήποτε αξιοπιστία, θα είχαν ήδη αξιοποιηθεί πολιτικά εις βάρος του Τραμπ.

Ο Επσταϊν, χρηματοοικονομικός παράγοντας της Νέας Υόρκης, βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία, αλλά τροφοδότησε επί χρόνια θεωρίες συνωμοσίας, ορισμένες από τις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναπαράγει κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024.

Ο Μπλανς εξέφρασε ενόχληση για τις κατηγορίες ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέφυγε να διώξει συνεργάτες του Επστάιν που ενδεχομένως συμμετείχαν σε παράνομες πράξεις.

Oπως είπε, δεν υπάρχει «κρυφό αρχείο» προσώπων που προστατεύονται ή δεν διώκονται σκοπίμως.