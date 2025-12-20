Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύφθηκαν οι σοκαριστικές απαιτήσεις του για ανήλικα κορίτσια

«Φάρσα» η υπόθεση για τον Τραμπ

Έγγραφα που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φωτίζουν τις σοκαριστικές απαιτήσεις του Τζέφρι Έπσταϊν σχετικά με τα ανήλικα κορίτσια, τα οποία ζητούσε να του παρέχουν οι «συνεργάτες» του για σεξουαλική εκμετάλλευση. Η δημοσιοποίηση της νέας σειράς εγγράφων από την έρευνα για τον παιδόφιλο χρηματιστή αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση του Τραμπ, εξαιτίας των επικρίσεων που δέχεται τους τελευταίους μήνες για καθυστερήσεις στην αποκάλυψη όλων των στοιχείων. Αν και πολλά τμήματα των νέων εγγράφων παραμένουν λογοκριμένα, τα μέρη που είναι προσβάσιμα περιλαμβάνουν εικόνες του Έπσταϊν με διάσημα πρόσωπα, όπως οι Μάικλ Τζάκσον, Κρις Τάκερ και Ντιάνα Ρος, καθώς και ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται σε πολλές φωτογραφίες - μεταξύ των οποίων και μία που τον δείχνει να κολυμπά σε πισίνα μαζί με την καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ - ενώ έντονη είναι η παρουσία στο υλικό και του πρίγκιπα Άντριου, που είναι γνωστό ότι διατηρούσε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν.

Τα «παράπονα» του Έπσταϊν για τα κορίτσια που του έφερναν Σύμφωνα με τον Guardian, οι σημειώσεις των ερευνών περιγράφουν τις προτιμήσεις του Έπσταϊν αναφορικά με την ηλικία και τη φυλή των θυμάτων του και ρίχνουν φως στις μεθόδους που χρησιμοποιούσε για να προμηθεύεται τα θύματά του. Ένα από τα έγγραφα, με αριθμό αναφοράς EFTA00004179, περιλαμβάνει διαβιβαστικό έγγραφο του FBI και 13 σελίδες χειρόγραφων σημειώσεων από κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2019. Το όνομα του μάρτυρα παραμένει απόρρητο, ενώ ορισμένα τμήματα των σημειώσεων έχουν διαγραφεί. Παρ' όλα αυτά, γίνεται εμφανές ότι ο διεστραμμένος χρηματιστής με τους ισχυρούς φίλους είχε πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις από τους ανθρώπους που έστελνε να του βρουν έφηβα κορίτσια. Ο μάρτυρας αναφέρεται σε «περιόδους απόγνωσης» που η ομάδα του Έπσταϊν «ξέμενε από κορίτσια», ενώ οι αναφορές στον χρηματιστή γίνονται με τα αρχικά του «JE». «Μια σκουρόχρωμη Δομινικανή» κατέφτασε σε μία από αυτές τις «απεγνωσμένες περιόδους» αλλά «ο JE δεν ήθελε ισπανόφωνο ή σκούρο κορίτσι», αναφέρει ο μάρτυρας κάποιο σημείο. Ο «προμηθευτής» του Έπσταιν (του οποίου το όνομα αποκρύπτεται) φέρεται να είχε δεχτεί οδηγίες να επιλέγει πιο ανοιχτόχρωμα θύματα. Ο μάρτυρας επισημαίνει ότι δεν είχε γνώση εάν το άτομο αυτό πληρωνόταν για τις υπηρεσίες του, ωστόσο εξηγεί ότι το κορίτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση έλαβε πληρωμή. Σε ένα άλλο σημείο αναφέρεται το παράπονο που εξέφρασε ο Τζέφρι Έπσταϊν (ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο μπάνιο) σε γυναίκα «προμηθεύτριά του» ότι δεν μπορούσε να του φέρνει πια κορίτσια που δεν του αρέσουν, ζητώντας της να συνεχίσει να ψάχνει. «Κάποια στιγμή ο/η [διαγραμμένο όνομα] τον είδε να ζητάει ταυτότητα για ένα κορίτσι. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν κάτω από 18 ετών επειδή δεν εμπιστευόταν τον [διαγραμμένο όνομα], που τα είχε κάνει μούσκεμα στο παρελθόν φέρνοντάς του μεγαλύτερα κορίτσια». Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν άλλες περιγραφές του μάρτυρα για σεξουαλικές περιπτύξεις του Έπσταϊν, κατά τις οποίες έκανε αλλόκοτους θορύβους και «άγγιζε με άγριο τρόπο» τα θύματά του. Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες κοριτσιών που αναφέρονται στις σημειώσεις, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, να τριγυρίζουν με τα ποδήλατά τους φορώντας μπικίνι, ενώ επιβεβαιώνει την προτίμηση που είχε ο χρηματιστής για τα κορίτσια από τη Βραζιλία.

Τεράστια αποσπάσματα καλυμμένα με «μαύρο» Νόμος που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο υποχρέωσε την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει το σύνολο των μη διαβαθμισμένων εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή ως χθες, Παρασκευή. Ωστόσο η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει εν τέλει αρκετές εβδομάδες, δήλωσε ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλανς. Εξάλλου μεγάλα αποσπάσματα είναι καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ των οποίων κατάλογος 254 «μασέζ» τα ονόματα των οποίων αποκρύβονται «για την προστασία του θύματος» ή οι 119 σελίδες δικαστικού εγγράφου που προέρχεται από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που έχουν καλυφθεί χωρίς διευκρίνιση. Οι βουλευτές των Δημοκρατικών Ρό Χάνα και των Ρεπουμπλικανών Τόμας Μέισι, εισηγητές του νομοσχεδίου που υποχρέωσε την κυβέρνηση Τραμπ να δημοσιοποιήσει το σύνολο των εγγράφων αυτών, εξέφρασαν τη λύπη τους που το υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν σεβάστηκε» αυτό που του ζητήθηκε. Σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ο Ρο Χάνα επισημαίνει επίσης την απουσία της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν το 2019, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αναφέρονται «κι άλλοι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες». «Δεν είναι τίποτε άλλο από μια επιχείρηση συγκάλυψης για να προστατευθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από το όχι και πολύ κολακευτικό παρελθόν του», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κάνει τα πάντα για να κρύψει την αλήθεια». Ερωτηθείς από δημοσιογράφους χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε κανένα σχόλιο.