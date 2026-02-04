Χίος: Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι μετά από επεισόδιο με το Λιμενικό και σκάφος μεταναστών

Δεν σώθηκαν τα έμβρυα δύο τραυματισμένων εγκύων -Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται
Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται μία λέμβος που μετέφερε μετανάστες ενεπλάκη σε επεισόδιο με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά της Χίου.
Ο επίσημος απολογισμός από το επεισόδιο στη θαλάσσια περιοχή της Χίου μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 15 νεκρούς – έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες – ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους. Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.
Αμέσως μετά την εμπλοκή στήθηκε επιχείρηση μαζικής μεταφοράς τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Συνολικά 26 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ: 24 μετανάστες – ανάμεσά τους επτά παιδιά και δύο γυναίκες που εγκυμονούσαν – καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.
Την ίδια ώρα διαπιστώθηκε πως τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες οι οποίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Χίου είναι νεκρά.
Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε θαλάμους για νοσηλεία. Ένας από τους τραυματίες δεν τα κατάφερε ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 15.
Τα δύο στελέχη του Λιμενικού που τραυματίστηκαν φέρουν ελαφρές κακώσεις και είναι εκτός κινδύνου.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι γίνεται «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό συμβάν».
Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στους Βροντάδες. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, σημειώθηκε σύγκρουση των δύο σκαφών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί και άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα.
Αρχικές αναφορές για χρήση πυροβολισμών δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές.
Σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται από θαλάσσης και αέρος, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, διασωστών και ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.
Στην περιοχή έχει εκδοθεί και σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ενώ παραμένει αυξημένη η κινητοποίηση δυνάμεων και από γειτονικά νησιά.
Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό αναφέρει: «Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται».
Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ σημείωσε ότι «οι διασώστες παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης».
Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η καταμέτρηση επιβαινόντων και αγνοουμένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
Λιμενικό για τραγωδία στη Χίο: Το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω μας, ανετράπη και βυθίστηκε
Ανακοίνωση για το πολύνεκρο περιστατικό με τους μετανάστες στη Χίο έκανε το Λιμενικό και εξήγησε τι ακριβώς το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) που οδήγησε στην τραγωδία 15 θύματα.
Στο Λιμενικό στην ανακοίνωσή του περιγράφει αναλυτικά τα όσα συνέβησαν ανοιχτά της Χίου με το φουσκωτό σκάφος που μετέφερε μετανάστες.
Σύμφωνα με το Λιμενικό το φουσκωτό σκάφος των διακινητών που μετέφερε τους μετανάστες έπλεε χωρίς φώτα με το χειριστή του να μην συμμορφώνεται με τα σήματα που του έκαναν οι ελληνικές αρχές. Η βάρκα των διακινητών άλλαξε την πορεία της και έπεσε πάνω στην δεξιά πλευρά του πλοίου του Λιμενικού.
Το φουσκωτό βυθίστηκε και όσοι επέβαιναν σε αυτό έπεσαν στη θάλασσα. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση των μεταναστών όπου τελικά 15 άτομα έχασαν τη ζωή του.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».
