Ακρίβεια: Χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες - 3 στους 10 Έλληνες… φεσώνονται για να ζήσουν

Η νέα έκθεση της ΓΣΕΕ φέρνει στο φως τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες.

Η έρευνα αποτυπώνει τη συνεχή πίεση που δέχεται το εισόδημα των πολιτών, καθώς η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, σύμφωνα με τη Eurostat, ανέρχεται μόλις στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στοιχείο αυτό δείχνει πως ο Έλληνας έχει λιγότερα χρήματα για να καλύψει ίδιες ανάγκες σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, αποδεικνύοντας ότι η εικόνα της ευημερίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Για κάθε 100 ευρώ, λείπουν τα 30»

Η πρακτική ανάγνωση αυτών των στοιχείων είναι απλή. Ο Έλληνας χρειάζεται 100 ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του, αλλά έχει μόνο 70. Ο πολίτης δεν μπορεί να δαπανήσει τα υπόλοιπα 30 ευρώ, με αποτέλεσμα να ψάχνει τρόπους να καλύψει το κενό που αφήνει το εισόδημά του. Αυτό δημιουργεί μια μόνιμη οικονομική πίεση και οδηγεί ολοένα και περισσότερους σε λύσεις ανάγκης.

Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο, πολλοί επιλέγουν είτε τον δανεισμό είτε να χρησιμοποιήσουν τα έτοιμα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει. Όμως, αρκετοί συνδυάζουν και τα δύο, με αποτέλεσμα να βυθίζονται στα χρέη. Όταν ένας πολίτης δεν διαθέτει τα 30 από τα 100 ευρώ που χρειάζεται, δυσκολεύεται να αποπληρώσει ένα δάνειο, το οποίο κινδυνεύει να «κοκκινίσει». Έτσι, η απώλεια κατοικίαςπαραμένει μια υπαρκτή απειλή για πολλά νοικοκυριά.

Τα στοιχεία δείχνουν και τη μεγάλη απόκλιση στους μισθούς. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα το 2024 διαμορφώθηκε στα 21.000 ευρώ, τη στιγμή που στην Ευρώπη έφτανε τα 36.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή σημαίνει ότι για κάθε 3 ευρώ που κερδίζει ένας Ευρωπαίος, ο Έλληνας παίρνει μόλις τα 2. Το αποτέλεσμα είναι μια οικονομία που δυσκολεύεται να στηρίξει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και μια κοινωνία που παλεύει να κρατηθεί όρθια.





