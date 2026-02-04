Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Παναχαϊκού όρους

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του συνολικά για όλες τις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στο Παναχαϊκό όρος, προκειμένου να αναδειχθεί σε εύκολα προσβάσιμο δημοφιλή προορισμό δασικής αναψυχής των πολιτών, δημοτών και επισκεπτών.

Την εκδήλωση άνοιξε ο περιβαλλοντολόγος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος υπεύθυνος των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων του Δήμου, και χαιρέτησαν ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου και Έργων Υποδομής Παναγιώτης Μελάς, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ασπράγκαθος, το στέλεχος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), Ελένη Κουμούτσου και η Μαρία Κατσακιώρη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή/ΕΚΒΥ, οι οποίοι υπογράμμισαν το ενδιαφέρον και την μέριμνα του Δήμου Πατρέων για τη προστασία και βιώσιμη ανάδειξη του Παναχαϊκού όρους.

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στο Πουρναρόκαστρο Πάτρας, το ανακαινισμένο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης περιοχής Natura 2000 του Παναχαικού Όρους .

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σουλίου και Ελεκίστρας Κωνσταντίνος Κεπενός και Θεόδωρος Αλεξόπουλος αντίστοιχα, κάτοικοι, στελέχη και εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου.



Ακολούθησε ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο από τον Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος παρουσίασε τα νέα μέσα και δυνατότητες του Κέντρου, που αναδεικνύουν και προβάλλουν την σπάνια βιοποικιλότητα του Παναχαϊκού όρους.



Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης περιοχής Natura 2000 του Παναχαϊκού όρους, ιδρύθηκε και ξεκίνησε την λειτουργία του το 2011 και έχει ως αποστολή, την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής του Παναχαϊκού όρους, καθώς και την ανάδειξή του ως προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Στα 15 χρόνιας λειτουργίας του, έχει υποδεχτεί περισσότερους από 70.000 επισκέπτες, στην πλειονότητα μαθητές σχολείων και έχει αναδειχτεί ως κόμβος πληροφόρησης για την βιοποικιλότητα.

Παράλληλα με την ανακαίνιση του Κέντρου, ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις και έργα στο Παναχαϊκό, όπως την ολοκλήρωση του δρόμου Ζάστοβας – Κοκκινόβρυσης, την δημιουργία έξι χώρων δασικής αναψυχής, με τοποθέτηση ξύλινων στοιχείων (κιόσκια, τραπεζόπαγκοι, παγκάκια, πινακίδες, καλαθάκια και δύο πύργους πυροπροστασίας), το δασοτεχνικό έργο της ανάδειξης και σήμανσης 13 πεζοπορικών μονοπατιών μήκους 64 χιλιομέτρων που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και τέλος το νέο ψηφιακό λεύκωμα με περισσότερες από 300 σελίδες που περιλαμβάνει τεκμηριωμένα κείμενα για την ιστορία, τον πολιτισμό και την βιοποικιλότητα, με φωτογραφίες και shortvideos από τη περιοχή του Παναχαϊκού.



Το κέντρο λειτουργεί τις καθημερινές κάθε εβδομάδας, δέχεται επισκέψεις σχολείων μετά από ραντεβού, ενώ κάθε Κυριακή είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες από 11 π.μ. έως 1.30 μ.μ.



Πληροφορίες - επικοινωνία στο τηλ. 2610329071 και στο [email protected]