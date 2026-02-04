Ενημέρωσε για το έργο «Air4Health» τον Υπουργό Υγείας ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης ενημέρωσε για το έργο «Air4Health» τον Υπουργό Υγείας , που όπως επισημαίνεται αφορά την άμεση διανομή φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης με τη χρήση drones στη Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και δημόσιους φορείς της Ιταλίας.



Η ανακοίνωση του Φωκίωνα Ζαΐμης αναφέρει τα εξής:

Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «Air4Health», που αφορά την άμεση διανομή φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης με τη χρήση drones στη Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και δημόσιους φορείς της Ιταλίας παρέδωσε στον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, κατά την έλευσή του χθες στην Πάτρα.

Ο κ. Ζαΐμης αναφέρθηκε στην καινοτομία και σημασία της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι το έργο «Air4Health» αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προς όφελος του συστήματος υγείας, των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων . Όπως σημείωσε, η διανομή φαρμάκων μέσω drones μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών κλπ. Ακόμα μια καινοτόμος πρωτιά της ΠΕ Αχαϊας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας.