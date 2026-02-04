Πάτρα: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξέμεινε και έκοψε εντελώς την κυκλοφορία

Για να μην προκληθεί περαιτέρω κυκλοφοριακή εμπλοκή
Στην οδό Πατρέως στο ύψος της Αγίου Ανδρέου, στο κέντρο της Πάτρας, έχει ξεμείνει εδώ και κάποια ώρα, ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα από το σημείο η διέλευση να είναι αδύνατη.
Για να μην προκληθεί περαιτέρω κυκλοφοριακή εμπλοκή η κυκλοφορία στο σημείο σταμάτησε, κλείνοντας τον δρόμο από το ύψος της Κορίνθου.
Στο σημείο τοποθετήθηκαν κόκκινες κορδέλες.
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr