Δεμένα πλοία στην Κυλλήνη λόγω καιρού- Ποια δρομολόγια δεν θα γίνουν

Ακυρώνεται η εκτέλεση δρομολογίων σήμερα στη γραμμη Κυλλήνης Ζακύνθου λόγω καιρικών συνθηκών.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Ενημερώνουμε ότι σήμερα 04/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 14:00, 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15, 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15, 19:30 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15, 21:45.