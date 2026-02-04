Φ. Ζαΐμης: «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την απαρέγκλιτη προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων»

Σύσκεψη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων Π.Ε. Αχαΐας, με θέμα «Ενημέρωση για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η Επιτροπή, έχει συσταθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3850/2010 και έχει θεσμικό ρόλο.

Η Επιτροπή αποτελείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, από το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, καθώς και εκπρόσωπο της Επιθεώρησης Εργασίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Επίσης, θα παραστεί εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αχαΐα, ενώ προκειμένου να υπάρχει παρουσία και των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων της περιοχής, έχουν κληθεί και θα παραστούν και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών (ΣΕΒΙΠΑ), του ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, ενώ, τέλος, παρόντες θα είναι οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Υπηρεσιών ελέγχου της Περιφέρειας.

Ο κ. Φωκίων Ζαΐμης τόνισε με αφορμή την πρωτοβουλία τα εξής:

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χαλάρωση και ερμηνείες στην απόλυτη εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Νόμο για την ασφάλεια και την υγεία, σε όλους τους χώρους δουλειάς που έχουμε στην περιοχή μας. Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας ελέγχουν τα δικαιολογητικά κάθε επιχείρησης και αδειοδοτούμε στη συνέχεια, εφ’ όσον όλα κριθούν επαρκή, την λειτουργία της. Ωστόσο αυτή η διαδικασία έχει προηγούμενα στάδια ελέγχων και δικαιολογητικών που αφορούν μια σειρά από Υπηρεσίες, ενώ στην λειτουργία της επιχείρησης, αφού αδειοδοτηθεί, επίσης πρέπει οι έλεγχοι να συνεχίζονται γιατί συχνά τα δεδομένα αλλάζουν, χωρίς πολλές φορές να είναι σε γνώση των Υπηρεσιών. Θέλουμε να καταγράψουμε πλήρως την κατάσταση στην Αχαΐα, η οποία προς το παρόν είναι ελεγχόμενη, αλλά το θέμα αυτό χρειάζεται διαρκή παρακολούθηση, συνεχείς ελέγχους και συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών και των Φορέων. Θέλουμε να ακούσουμε τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων όλων των Φορέων, από τις Υπηρεσίες μέχρι τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Όλοι μαζί οφείλουμε να διασφαλίσουμε την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των προϋποθέσεων απόλυτης ασφαλείας και προστασίας της Υγείας για κάθε εργαζόμενο στις επιχειρήσεις της περιοχής μας».