Bild: Έλληνας επιβάτης ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου στη Γερμανία

Ένας 36χρονος εισπράκτορας των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn -DB), πέθανε μετά από μια βίαιη επίθεση από επιβάτη κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων στη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Όπως γράφει η ΕΡΤ, ένας 26χρονος επιβάτης, ο οποίος ήταν Έλληνας, επιτέθηκε στον 36χρονο υπάλληλο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ο οποίος πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων σε τρένο μετά την αναχώρησή του από το σταθμό Landstuhl στην περιοχή Κάιζερσλάουτερν στην κεντρική-δυτική Γερμανία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δράστης είχε επιβιβαστεί χωρίς εισιτήριο και όταν του ζητήθηκε από τον ελεγκτή να εγκαταλείψει το τρένο του επιτέθηκε γρονθοκοπώντας τον βάναυσα στο κεφάλι. Ο ελεγκτής μετά τις πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε στην πανεπιστημιακή κλινική του Χόμπουργκ. Αλλά σήμερα το πρωί της Τετάρτης υπέκυψε στα τραύματα που δέχτηκε από την επίθεση.

Σύμφωνα με την Bild, ο άντρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον εισπράκτορα και φέρεται να τον απείλησε με μια κίνηση του χεριού. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο εισπράκτορας προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση και κράτησε απόσταση. Όταν τελικά ο εισπράκτορας ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος σύμφωνα με μάρτυρες άρχισε να χτυπά τον εισπράκτορα αλύπητα στο κεφάλι με γροθιές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση επανέφεραν με πρώτες βοήθειες τον αναίσθητο ελεγκτή, που μεταφέρθηκε σε κλινική. Αλλά σήμερα το πρωί (4/2) υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα, δήλωσε ο εισαγγελέας Huth.

Η δολοφονία του ελεγκτή προκάλεσε σοκ. «Αυτή η φρικτή βία εναντίον κάποιου που απλώς έκανε τη δουλειά του μας αφήνει οργισμένους και λυπημένους», δήλωσαν ο πρωθυπουργός-πρόεδρος της Ρηνανίας-Παλατινάτο, Αλεξάντερ Σβάιτσερ, και η ομόλογός του του Σάαρλαντ, Άνκε Ρέλινγκερ (και οι δύο από το SPD).

Για «μαύρη μέρα» έκανε λόγο η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB), Έβελιν Πάλα. «Αυτός ο τραγικός θάνατος με αφήνει άφωνη και βαθιά θλιμμένη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Serkan C., στους φίλους του και στους συναδέλφους του. Εμείς στην Deutsche Bahn καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την φρικτή πράξη βίας και τον εντελώς παράλογο θάνατο του συναδέλφου μας», είπε η Πάλα.