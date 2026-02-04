Ταϊλάνδη: Ευρωπαίοι τουρίστες μπέρδεψαν κηδεία με… εστιατόριο και ήθελαν να παραγγείλουν

Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στη νότια Ταϊλάνδη, όταν δύο τουρίστες από την Ευρώπη μπέρδεψαν μια παραδοσιακή ταϊλανδέζικη κηδεία για… εστιατόριο, καθισμένοι αμέριμνοι σε τραπέζι και περιμένοντας το μενού.

Ένας ντόπιος, ο Charantorn Chaloemkiad, βοηθούσε έναν φίλο του να υποδεχθεί επισκέπτες σε μια παραδοσιακή αγρυπνία στη Nakhon Si Thammarat στις 31 Ιανουαρίου, όταν παρατήρησε τους δύο τουρίστες από τη Γερμανία να μπαίνουν στον κήπο, αναζητώντας φαγητό.

Σημειώνεται πως, στην Ταϊλάνδη, οι κηδείες μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πένθους, τελούνται προσευχές και προσφέρονται γεύματα ή σνακ στους επισκέπτες.

Περιμένοντας το μενού σε κηδεία

Στο βίντεο που τραβήχτηκε, και δημοσιεύει η Daily Mail, οι δύο Ευρωπαίοι φαίνονται να κάθονται σε τραπέζι, περιμένοντας να τους φέρουν το μενού, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε πενθούντες.

Λίγα λεπτά αργότερα, μια γυναίκα τους προσέφερε μπουκάλια νερό, ενώ ο Charantorn πλησίασε για να τους μιλήσει. Ένας από τους άνδρες έκρυψε με το χέρι του το πρόσωπό του, φανερά ντροπιασμένος από το λάθος που έκαναν.

«Πλησίασα να μιλήσω μαζί τους, και με ρώτησαν αν το σημείο ήταν χώρος εστίασης. Είχαν διαβάσει για παρόμοιους χώρους στο διαδίκτυο και ήθελαν να δοκιμάσουν το φαγητό. Είχαν έρθει από μια κοντινή αγορά και ακολούθησαν τη μυρωδιά του φαγητού. Όταν τους είπα ότι δεν ήταν εστιατόριο, αλλά στην πραγματικότητα μια κηδεία, έμειναν έκπληκτοι», αφηγήθηκε ο Charantorn.

«Ζητούσαν συνεχώς συγγνώμη. Ωστόσο, ήταν πολύ αστείο», πρόσθεσε.