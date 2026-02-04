Meteo: Έρχονται λασποβροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός αύριο, Πέμπτη, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για τα έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, αναμένονται βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένοι νοτιάδες και αφρικανική σκόνη.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει το meteo, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Στον παρακάτω χάρτη του meteo παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 05/02.