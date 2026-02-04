Αιγιάλεια: Κατέληξε 75χρονος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας- Νοσηλευόταν από τις 17 Ιανουαρίου

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην περιοχή της Αιγιάλειας η απώλεια ενός 75χρονου άνδρα, ο οποίος κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, όταν το Αστυνομικό Τμήμα Ακράτας ενημερώθηκε για απόπειρα αυτοκτονίας ηλικιωμένου. Ο άνδρας εντοπίστηκε από συγγενικά του πρόσωπα σε κρίσιμη κατάσταση και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αττικής.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών και τη μάχη που έδωσε επί ημέρες, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή χθες, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.