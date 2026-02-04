Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με άλλο όχημα

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες η εκτροπή του οχήματος

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στο ύψος του Royal.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. όχημα που κινούνταν με κατεύθυνση προς Πύργο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, διέσχισε τη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς την Πάτρα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Από τη σύγκρουση, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Ακτή Δυμαίων

Ειδήσεις