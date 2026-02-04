Πάτρα: Ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε σπίτι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο σπίτι της, στην οδό Κορυτσάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φωτιά εκδηλώθηκε σε οικιακό σκεύος, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και καπνούς στον χώρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ηλικιωμένη παρελήφθη από τους διασώστες και διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα το συμβάν υπό έλεγχο.