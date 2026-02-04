Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε σπίτι

Πάτρα: Ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκο...

Η γυναίκα παρουσίασε προβλήματα δύσπνοιας

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα, αντιμετωπίζοντας αναπνευστικά προβλήματα, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο σπίτι της, στην οδό Κορυτσάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φωτιά εκδηλώθηκε σε οικιακό σκεύος, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και καπνούς στον χώρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ηλικιωμένη παρελήφθη από τους διασώστες και διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα το συμβάν υπό έλεγχο.

Ειδήσεις Τώρα

Αιγιάλεια: Κατέληξε 75χρονος μετά από απόπειρα αυτοκτονίας- Νοσηλευόταν από τις 17 Ιανουαρίου

Αττική: Δασκάλα γιόγκα ανατίναξε 3 αυτοκίνητα σε 12 ημέρες για εκδίκηση- ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Απόπειρες ληστείας σε βάρος 19χρονου από 13χρονο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά

Ειδήσεις